Druhá třetina potom začala tlakem domácího mužstva. Pomohlo jim k tomu i Tržického vyloučení. Rodos se při něm tlačil do útoku, jenže zaváhali při kombinaci a Vlci ve vlastním oslabení Jursou skórovali. Domácí obdržená branka nezbrzdila, zůstali nadále aktivní a odměnou jim byla branka z hole Martina Tondra. Ve dvacáté sedmé minutě to bylo 1 : 2. Rodos se nadále tlačil do útoku, jejich pokusy ale končily na brankáři Jablonce Kroftovi.

Přesně v polovině utkání dostali výhodu přesilové hry Vlci a naložili s ní lépe, než předtím domácí celek. Po nahrávce Abraháma se přesně trefil Brokeš a hosté vedli opět o dvě branky. Přesilovky ale byly to, co ovlivňovalo stav utkání a jeho vývoj. Po chybném střídání hostí přišel trest a domácí ve třicáté sedmé minutě Půhoným snížili. Do konce druhé části hry pak přišlo ještě vyloučení hostujícího Abraháma a domácí to dokázali opět využít – střelcem, který srovnal stav zápasu, byl Bláha. Za nerozhodného stavu se šlo do kabin a začínala jím pak i třetí třetina.

A v ní se již začala projevovat únava na straně Vlků a domácí celek se začal prosazovat střelecky. Po gólu z hole domácího Duška to pro hosty nevypadalo ještě tak zle, deset minut před koncem ale přišly dvě trefy krátce po sobě, jedna z hole Duška a druhá Valáška. Skóre tak nabývalo nepříjemných rozdílů. Vlci ale také ještě neřekli poslední slovo a Hric tři minuty před koncem snížil.

A to bylo v utkání, co se týká branek, vše. Vlci pak měli ještě dvě vyloučení, a tak neměli ani možnost zkusit hru bez gólmana a pokusit se o vyrovnání. Více než čtyři stovky diváků tak viděly vítězství domácích a pěknou brankovou úrodu. Vlci za daného poměru sil odvedli maximum možného.

HC Rodos Dvůr Králové : HC Vlci Jablonec n.N. 6:4 ( 0 : 1, 3 : 2, 3:1)

Branky a nahrávky : 26. Tondr (Půhoný, Valášek), 37. Půhoný (Dušek), 39. Bláha (Jaroslav, Kučera), 45. Dušek (Petira, Půhoný), 51. Dušek (Vašíček), 54. Valášek (Petira, Půhoný) – 5. Brokeš (Pavlů, Patzelt), 24. Jursa (Hájek), 32. Brokeš (Pavlů, Abrahám), 58. Hric (Hájek, Jursa)

HC RODOS Dvůr Králové n. Labem: Marek, ( Hradiský ) – Vašíček, Tondr, Petira, Matějíček, Muška, Franc, Voňka, Bláha, Dušek, Dvořák Jaroslav, Procházka, Kučera, Dvořák Jan, Vácha, Luštinec, Půhoný, Ježek, Havlas, Valášek Trenér: Zörkler

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Krofta ( Jelínek ) – Abrahám, Pavlů, Patzelt, Tržický, Brokeš, Knebl, Hric, Šíma, Jursa, Hájek, Kačírek, Kulda, Bajer Trenér: Jankových