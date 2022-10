Ale Vlci se soupeře nezalekli. Od začátku bojovali a drželi se soupeřem krok. A byli to také oni, kdo se ujal v zápase vedení. V osmé minutě mířil od modré čáry přesně Michal Pavlů. Vedení pak Vlci v první třetině udrželi. V úvodu druhé části ale přišla zbytečná vyloučení a hosté početní výhodu ve 24. minutě využili a srovnali stav Hasmanem na 1 : 1. A aby toho nebylo málo, při další přesilové hře o deset minut později, šli po střele Kafky do vedení.

Příbram měla ve druhé třetině prostě více ze hry a Vlky několikrát podržel výborně chytající Horák. Jablonečtí se ale rozhodně nevzdávali, v poslední třetině se jim podařilo Foerstrem vyrovnat. Naděje jim ale vydržela pouze čtyři minuty a hosté šli opět do vedení. Šťastným střelcem byl Furch.

Diváci mohli po celou dobu sledovat oboustranně dobrý hokej, i když častěji se na kotouči drželi hosté, Vlci jim ale byli rovnocenným soupeřem. Necelé tři minuty před koncem zkusili domácí hru bez brankáře, jenže přišlo opět vyloučení. I tak se Vlci ale pokoušeli dál o vyrovnání, jejich branka dál zůstala prázdná. A po jedné ze střel dokonce zvonila tyčka příbramské svatyně. Jenže gól padl na druhé straně. A Příbram si tak odvezla z Jablonce vítězství a tři body. Vlci se však za svůj výkon rozhodně nemusí stydět.

Trenér Vlků Jan Šuráň: „Utkání bylo relativně vyrovnané. Soupeř byl možná o trochu lepší, ale náš tým na Příbram měl. Aktuálně nás trápí naše nezodpovědnost. My jsme zase ve druhé třetině udělali dva útočné fauly a další tři obranné. Takže jsme hráli osm až deset minut v oslabení. A dostali jsme dva góly. Bylo to 1:0 a najednou 2:1. Ve třetí třetině jsme jako tým dělali maximum proto, aby se výsledek změnil, aby se dal gól. A tohle si nemůžeme dovolit. Pozitivně to vidím proto, že teď máme za sebou dvě utkání s velmi kvalitními soupeři, Příbrami a Chomutovu. V Chomutovu jsme udělali stejné chyby. Kdybychom nehráli v oslabení, mohl být i tam výsledek jiný a nemuseli jsme prohrát. Teď nás čekají už ve středu pátého října doma Benátky a po nich několik dalších týmů, se kterými chceme bodovat. Už třikrát jsme nevyhráli, bylo by to potřeba. Doufejme, že nás přijdou podpořit také fanoušci. Hokej s Příbramí byl hezký a musel je bavit, i když jsme prohráli. Výhra s Benátkami by nás mohla trochu nakopnout a uklidnit.“

HC Vlci Jablonec : HC Příbram 2 : 4 (1 : 0, 1 : 2, 0 : 2)

Branky a nahrávky: 8. Pavlů (Plíhal, Maďar), 44. Foerster (Strnad, Filip) – 24. Hasman (Kafka, Josefus), 34. Kafka (Eret, Josefus), 48. Furch (Hasman, Matějka), 60. Kafka

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Horák (Jelínek) – Koutecký, Pavlů (A), Kollert, Filip, Abraham, Had, Pilek – Folda, Plíhal (C), Maďar – Brokeš, Dušek (A), Jursa – Foerster, Bitman, Švík – Jakubec, Strnad, Bouřil

Trenér: Jan Šuráň

HC Baník Příbram: Šorf (Jiroušek) – Saňa (A), Jelínek, Vinš, Zedek, Havlín, Zdeněk – Furch, Kafka, Eret – Matějka, Gengel (A), Josefus (C) – Pinkas, Procházka, Hasman – Šinágl

Trenér: Pavel Marek

Rozhodčí: Veinfurter – Všetečka, Jiruš

Diváci: 210