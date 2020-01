HC Draci Bílina – HC Vlci Jablonec 5:4

A na ledě posledního celku soutěže inkasovali již ve 2. minutě utkání. Iniciativa byla mírně na domácích hokejkách, nicméně ve 13. minutě se podařilo hostům Bouřilem srovnat stav utkání. Jenže těsně před odchodem do kabin na první přestávku domácí přidali druhou branku a šli do vedení. To je ještě povzbudilo a ve 25. minutě přidali Draci třetí branku v Jelínkově síti.

Kotyza vzbudil naději

V tu chvíli to nevypadalo pro Vlky nejlépe, naděje ale vykřesal přesnou trefou ve 29. minutě Kotyza. I přes několik slibných situací na obou stranách se pak do konce druhé části hry stav na ukazateli skóre nezměnil. Stav 3 : 2 pro Draky ale nevydržel dlouho.

Nástup do poslední části hry totiž vyšel lépe Vlkům. Nejprve po necelých třech minutách hry srovnal stav zápasu na 3 : 3 Maďar a ve 49. minutě byl dokonán obrat v utkání. Jablonecké hokejisty poslal do vedení po kombinaci s Nevyhoštěným Homolka. Jenže radost hostí trvala pouze minutu.

Po nepozornosti v obranné činnosti Vlků Draci srovnali. Deset minut před závěrečným hvizdem tak byl na ukazateli skóre stav 4 : 4 a drama vrcholilo.

Zvratům v něm nebylo konce. Tak, jak Vlci šli ze stavu 1 : 3 do vedení 4 : 3, tak dokázali Draci otočit ze stavu 3 : 4 na 5 : 4. V 55. minutě je poslal do vedení Kolíček. A jeho trefa byla tou rozhodující. Vlci již i přes velkou snahu skórovat nedokázali a ze zápasu s posledním celkem tabulky odešli poraženi.

V sobotu 25. ledna je čeká od 18 hodin v domácím utkání celek Rodosu Dvůr Králové, který bojuje o druhé místo v tabulce a v utkání bude favoritem.

Třetiny: 2 : 1, 1 : 1, 2 : 2

Branky a nahrávky: 2. Tjurin (Zdeněk, T.Běhula), 20. Zdeněk (Kobes, T.Běhula), 25. Kučera (Kobes, Tjurin), 50. Zdeněk (Kobes, Kučera), 55. Kolíček (Kobes, R.Běhula) – 13. Bouřil (Jursa, Král), 29. Kotyza (Krejsa, Nezbeda), 43. Maďar (Nevyhoštěný, Kačírek), 49. Homolka (Nezbeda, Nevyhoštěný)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Hrstka (D. Mašek) – Čechura, Krejsa, Tržický, Pilař, Pulec, Ira, Pilek – Homolka (C), Král, Maďar, Jursa, Kačírek, Nezbeda, Kotyza, Nevyhoštěný, Bouřil.