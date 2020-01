HC Vlci Jablonec - HC Vrchlabí 3:5

„Hokej v našem podání byl tentokrát velice kvalitní. Soupeře jsme zaskočili, nepustili jsme ho do jeho kombinací. Snažili jsme se být pro Vrchlabí rovnocenným soupeřem a to se nám dařilo. Vytvořili jsme si dost šancí. Bohužel se ale projevila hráčská zkušenost a herní vyzrálost soupeře. My jsme využili tři naše šance. A za pět chyb, které jsme udělali, nás soupeř pětkrát potrestal. Dali jsme mu prostor k zakončení a on ho využil. Ostatní šance, které vyplynuly ze hry, vychytal brankář Jelínek, který měl lví podíl na našem úspěchu a výsledku.“

Jelínek zaperlil

Zápas jabloneckých Vlků se suverénně vedoucím celkem tabulky a hlavním aspirantem postupu Vrchlabím, přilákal na jablonecký zimní stadion nevídané množství hokejových fanoušků. Bývalí reprezentanti a hokejové ikony se nevidí v akci každý den, a tak byl stadion pořádně zaplněný . A kdo přišel, rozhodně nelitoval. Zásluhou obou týmů viděl vše, co patří ke špičkovému druholigovému hokeji . K plné spokojenosti tak chybělo pouze vítězství domácích hokejistů. To s , vzhledem k dosavadním výsledkům ve vzájemných utkáních, nedalo moc čekat.

Přesilovku využili

Jenže tentokrát hráli Vlci se svým soupeřem od úvodního hvizdu vyrovnané utkání a byli to oni, kdo si vypracoval první gólovou šanci. Do vedení se ale dostal hostující tým, když chybu domácí obrany potrestal Chalupa. Vlci ale bojovali statečné dál. K vidění byl rychlý, důrazný hokej s řadou zajímavých situací před oběma brankami a výbornými zákroky gólmanů. V poslední minutě první třetiny pak hráli Jablonečtí přesilovku a Krejsa zblízka poslal kotouč za záda hostujícího brankáře a srovnal stav zápasu. Ve stejném duchu, jako se nesla úvodní třetina, pokračoval zápas i ve druhé části.

A Vrchlabí ukázalo, že není v čele tabulky náhodou. Jeho rychlá, kombinační hra a hlavně využití chyb soupeře vedlo ke vstřelení vedoucí branky ve 26. minutě, když z úniku překonal Jelínka Matějček. Ve 35. minutě pak jabloneckým divákům předvedl svoji typickou akci Petr Sýkora a po jeho střele z pravé strany na vzdálenější tyč vedli hosté již 3:1 . Následující minuty pak přinesly vzruch na ledě, když nejprve rozhodčí nechali bez povšimnutí zákrok loktem na Pulce, po kterém musel být jablonecký hráč ošetřován.

Pocit křivdy přinesl na led přitvrzení a následoval bitka před jabloneckou střídačkou. V té si vedl velmi dobře domácí kapitán Pavlů, který svého soupeře přesnou ranou na bradu posadil na led. A sebe potom na 2 + 10 minut na trestnou lavici. Hned v úvodu poslední části hry pak Vrchlabí opět trestalo chybu domácí obrany a zvýšilo na 4:1.

Domácí hráli vabank

A když Matějček přidal pátou branku do domácí sítě, vypadalo to opět na debakl. Jenže Vlci se tentokrát nezlomili, využili menší pozornosti soupeře a po trefách Kotyzy a Maďara to najednou bylo pouze o dvě branky. A dvě minuty před koncem odvolal domácí trenér brankáře a vsadil vše na jednu kartu. I přes tlak a závary před brankou hostí se skóre již nezměnilo a vítězství si odnesli favorizovaní hosté. Vlci jim ale byli důstojným soupeřem, nedali svoji kůži lacino a odehráli kvalitní utkání. Hlavním rozdílem ve hře obou týmů pak byla schopnost hostí rychle a efektivně potrestat chyby soupeřovi obrany. To se Vlkům nedařilo a jejich slibné šance zůstaly nevyužity. Fanoušci ale neodcházeli tentokrát zklamaní, naopak, spokojeni se zážitkem z pěkného hokeje.

Trenér Hornický: „Kluci dnešní zápas odbojovali, smekám před nimi. Předvedli krásný hokej a remíza by nám určitě slušela. Ale bohužel.“

Josef Březina