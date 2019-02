Vlci Jablonec nad Nisou - HC BAK Trutnov 3:2 (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)



"Utkání z naší strany herně špatné, už vstup do utkání byl špatný. Prohrávali jsme po první třetině jedna nula, nebyl žádný pohyb, nebyli jsme pevní na puku, nebylo tam nic, co by tam být mělo," tak zhodnotil důležitý zápas trenér Vlků Petr Vyskočil.

Druhou třetinu Jablonečtí dali gól, vyrovnali. Znovu ale doplatili na nedisciplinovanost a zbytečné fauly, se kterými se stále potýkají. "Pokud bychom hráli svůj výkon, tak takový soupeř by od nás měl dostat sedm gólů," řekl k výkonu Petr Vyskočil a zdůraznil, že dnešní výkon byl ten nejhorší, který dosud mužstvo předvedlo. "Ale dva důležité body jsme udělali. Cíl jsme splnili. Jdeme z druhého místa a začínáme play off doma."

Vlci teď mají čtrnáct dnů na to, aby pochopili, že ne nadarmo jim trenér stále vytýká zbytečné fauly a připomíná disciplínu na ledě, bez které to nejde.

Prezident HC Vlci Jablonec Petr Cinibulk: "Jdeme z druhého místa, hra kvalitní ale dnes nebyla. V play off jsme druzí. A fanoušky už teď zveme na zápas v sobotu 2. března od 18 hodin, kdy se utkáme na domácím ledě s Mostem v prvním kole play off. Jdeme za první ligou, snad se nám to počtvrté povede. Uvidíme."

Branky a nahrávky: 22. Brokeš (Mulač, Čechura), 53. Tondr (Mrkvička), 61. Homolka – 17. Smékal (Suk), 42. Svoboda (Fedulov)



HC Vlci Jablonec nad Nisou: Hosnedl (Jelínek) – Melovič, Mrkvička, Pavlů, Čechura, Abraham, Šuráň, Havelka – Šilhan, Hájek, Nezbeda, Frk, Homolka, Babec, Tondr, Gecko, Brokeš, Mulač, Maďar, Bříška

HC BAK Trutnov: Ašenbrenner (Jeschke) – Vácha, Leder, Fedulov, Suvorov, Suk, Kynčl, Chytráček, Krsek, Martinec, Ukhin, Kalla, Svoboda, Semorád, Kubinčák, Poul, Smékal, Janoušek, Tatar, Křížek