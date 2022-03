Trenér Jan Šuráň k utkání řekl: „Nastoupili jsme do utkání s tím, že potřebujeme vyhrát. V první třetině jsme měli převahu, ve druhé se hra vyrovnala. Do třetí třetiny jsme nastupovali v přesilovce, ale, bohužel, jsme ji nevyužili. A platilo, když nedáš, tak dostaneš. Do konce zápasu se nám už skóre nepodařilo otočit a prohráli jsme 2:1. Kluci ale hráli velmi dobře a nechali na ledě všechno.“

A protože mladým Vlkům jde aktuálně opravdu o hodně, přizpůsobili tomu trenéři další okolnosti. Vyhlásili svým svěřencům zákaz holení poté, co hráči kategorie U17 uhájili před dotírajícím Novým Městem nad Metují třetí místo nadstavbové skupiny a probojovali se tak do čtyřčlenné baráže o Ligu dorostu. Nepsané pravidlo o odložení holících strojků a žiletek platí tradičně pro boje v play-off. Ale pro mladé Vlky je právě tato nadstavbová část soutěže to pravé vyvrcholení sezóny, s play-off plně srovnatelné.

Dorostenci se krok za krokem postupně blíží ke svému vytouženému cíli. V případě úspěchu a postupu do druhé nejvyšší dorostenecké soutěže, by se tak v příští sezóně ideálně doplňovali s nově budovaným týmem mladšího dorostu, který bude působit v Regionální lize ve stejné věkové kategorii.

Na Vlky ale nečeká nic snadného, ze čtyř týmů v kvalifikaci postoupí do vyšší soutěže jen dva nejlepší. O poslední místo v kvalifikaci spolu svádí souboj HCM Warriors Brno a HC Lvi Břeclav. Od obou jihomoravských klubů se dá též očekávat kvalitní hokej s podporou diváků. „Hráli jsme na hranici našeho potenciálu. Kluci moc chtěli body vybojovat. Bohužel se nám totentokrát nepovedlo, tak to ve sportu bývá. Ale skutečnost, že patříme mezi deset nejlepších ze stovky týmů v celé soutěži, je parádní. Na kluky jsme pyšní. Šanci na postup ještě stále máme a vůbec neházíme flintu do žita. Uděláme pro postup do ligy dorostu všechno. Čeká nás důležitý zápas v pátek 25. 3. doma proti Břeclavi. Začíná v 17,30 hodin. Budeme rádi za podporu fanoušků.“