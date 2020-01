HC Děčín – HC Jablonec 5:4 po samost. nájezdech

Utkání začalo oboustranně opatrně, první velkou šanci měli až v šesté minutě domácí borci. Brankář Vlků Jelínek ale nebezpečnou Faiglovu dorážku zlikvidoval. Vedení v zápasu se ujali v desáté minutě utkání hosté, a to při vlastním oslabení, když chybu domácí obrany potrestal Maďar. A v patnácté minutě se mohli radovat Jablonečtí podruhé, Nezbedovu střelu ale zastavila tyč domácí branky. Po první třetině tak na ukazateli svítil stav 0 : 1. Ten pak platil do 24. minuty, kdy po pěkné kombinaci vyrovnal domácí Fojt.

O šance nebyly nouze

Poté se hra přelévala na obě strany, v šanci se ocitl jablonecký Bouřil, sám v nájezdu ale na Lavingera neuspěl. Stejně tak se vedlo i domácímu Smolovi, kterého vychytal Jelínek. Těsně před koncem druhé třetiny pak měl šanci hostující Maďar, Lavinger ale Děčín podržel a po dvou dějstvích platil nerozhodný stav.

Vstupu do třetí části hry vyšel lépe Vlkům a po dvou minutách je poslal do vedení Kačírek Domácí o čtyři minuty srovnali na 2 : 2 a v 52 . minutě udeřili během třiceti vteřin hned dvakrát.

S Vlky to v tu chvíli vypadalo všelijak, do hry je vrátil v 54. minutě Jursa. Vzápětí mohl vyrovnat Homolka, jeho střela však těsně minula Lavingerovu branku. V dramatické koncovce pak Jablonečtí dokázali minutu a půl před koncem v oslabení srovnat Krejsou na 4 : 4. Bylo to již podruhé v utkání, kdy domácí v přesilové hře chybovali a hosté toho dokázali využít a skórovat. Zápas tak dospěl do prodloužení.

Ve čtvrtém utkání v této sezóně to je již potřetí, kdy se nerozhodlo v základní hrací době. V prodloužení byli aktivnější Vlci a Nevyhoštěný mohl v čase 64:18 rozhodnout. V obrovské šanci ale minul a utkání tak došlo až do samostatných nájezdů. V nich byli úspěšnější domácí, když ve druhé sérii proměnil Sýkora a zajistil domácím dva body. Vlci tak odjeli pouze s jedním bodem, vzhledem k vývoji zápasu ale velmi cenným, když museli odvracet dvoubrankové vedení Děčína a podařilo se jim to až v samotném závěru základní hrací doby.

Trenér měl nervy

„Deset minut před koncem jsme prohrávali 4:2. V oslabení jsme je zamkli, lítalo to tam ze všech stran, srovnali jsme na 4:4. Dvě naše rány pak šly na bránu, ale nakonec vedle. Velká plocha byla pro některé naše hráče fyzicky náročná. Hráli jsme jednu čistou přesilovku. Teď je potřeba, aby se nám zadařilo v sobotu doma proti Vrchlabí. Stát se může všechno…,“ optimistiky vyhlíží další zápas trenér Vlků Karel Hornický.

Třetiny: 0:1, 1:0, 3:3 – 0:0,

Branky a nahrávky: 24. Fojt (Tůma), 47. Kuchynka (Faigl, Zdvořáček), 52. Zajan (Oliverius, Balcar), 52. Zdvořáček (Faigl, Oliverius), rozhodující nájezd Sýkora – 10. Maďar (Pavlů, Plíhal), 42. Kačírek (Král, Jursa), 55. Jursa (Kačírek), 59. Krejsa (Kačírek, Král)

Vyloučení: 2:5 , bez využití , v oslabení 0 : 2

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Mašek) – Pavlů (C), Pulec, Krejsa, Čechura, Ira, Tržický, Pilek – Král, Nevyhoštěný, Maďar (A), Plíhal, Gecko, Jursa, Kotyza, Nezbeda, Miškovský, Homolka (A), Bouřil, Kačírek. Rozhodčí: Čáp – Žídek, Hnát