A JE PO ROLBĚ, TÉ PŮJČENÉ



Generální manažer HC Vlci David Bartel: „Důvodem byla nefunkční půjčená rolba. Už je to kolem rolby úsměvné. Rozbila se v pondělí na svazovém kempu. Přijel servis, opravil ji a jezdila dál. Dnes (středa 3.11.) mě v jedenáct volal ledař, že zase nefunguje. Servis přijel podruhé a konstatoval, že tentokrát opravit nejde, dosloužila převodovka a rolbu je potřeba odvézt do dílny. Takže rolba, která je půjčená, je nepoužitelná, musí se odvézt do servisu a nevíme, kdy ji opraví. A ta „naše“ (Sportu s.r.o.) , která je na kluzišti už mnoho, mnoho let a navíc je před sezónou údajně stokrát repasovaná, nejezdí. Za starých časů, když jedna dojezdila, vyjela druhá. Teď se ukázalo, že asi k dokončení opravy „naší“ rolby nedošlo. Před víc jak dvěma měsíci jsme si jednu rolbu na sezónu pro jistotu zapůjčili od firmy z Vrchlabí. Jedna by byla na celou sezónu málo. Od začátku sezóny se s druhou, naší, nic nedělalo. Je to pořád dokola, točíme se s rolbami v začarovaném kruhu,“ zkonstatoval představitel klubu.

ODVOLAT SOUPEŘE!! KOLIK TO BUDE STÁT?



Když se David Bartel ve středu v jedenáct hodin dozvěděl, že rolba nefunguje, napadla ho hned otázka, co bude s večerním hokejem. „Tým Hronova už byl na cestě. Musel jsem ho odvolat, omluvit se soupeři, nformovat hokejový svaz a také rozhodčí. I ti už mířili do Jablonce. Uhradit se musí Hronovu náklady za dopravu, jídlo, pokud se stavovali cestou někde a také cestovní náklady rozhodčích,“ vyčíslil David Bartel následky rozbité rolby a dodal:

„Pokud se s Hronovem domluvíme na náhradním termínu, tak mu zaplatíme jen vyjmenované náklady. Ovšem jen ty vyjdou kolem dvaceti tisíc. Když bychom se nedomluvili, hrozí nám nejen úhrada prokazatelných nákladů, ale hlavně kontumace, tedy prohrané utkání a ztráta bodů, které potřebujeme.“

TĚŽKO HLEDAT NOVÝ TERMÍN



Riskantní pro Vlky ale je i to domluvit si nový termín utkání, když nikdo neví, zda jedna z roleb bude vůbec k použití. Nepříjemná situace se netýká ale jen A týmu. „V pátek hraje juniorka a v sobotu dorost. Ten si vede výborně a má šanci postoupit ze skupiny. Teď víme, že ve čtvrtek přijedou opět servisáci z firmy, od které máme tu jednu pronajatou. A budou se snažit zprovoznit tu naši. Věřím, že se jim to povede. Bez rolby se hrát nedá.“

KOLIK UŽ SPOLKLA PENĚZ?

Proč se domácí rolba, před sezónou rozebraná do posledního šroubku, nepoužívala, když údajně prošla generální opravou? Náklady, které se už do jejich oprav v minulých letech investovalo, by možná uhradily rolbu novou. Kolik finančních prostředků se v ní už utopilo? Nevydaly by už na jednu novou, která by pár let v klidu sloužila?

JE TO POŘÁDNA OSTUDA!



Vlci byli pořádně naštvaní. „Město už by po letech mělo koupit novou rolbu. V Jablonci se hraje druhá hokejová liga a my nemáme čím upravit led. To je ostuda nejen pro klub, ale i pro město. A pokud se tak stane, měl by se výběru zúčastnit zástupce klubu, který ví nejlíp, jaká rolba zvládne to, co se od ní v Jablonci očekává. Měli bychom se výběru a nákupu určitě zúčastnit,“ připomenul generální manažer Vlků Bartel.