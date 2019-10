HC Vlci Jablonec – HC Draci Bílina 3 : 4 po samostatných nájezdech

Do utkání s Bílinou nastupovali Vlci s odhodláním zvítězit a první třetina o tom svědčila. Oba celky vtrhly do utkání se snahou v úvodu nastavit ráz a strnout vedení na svoji stranu. A byli to Vlci, komu se to podařilo.

Ve čtvrté minutě se prosadil zblízka po střele Pilaře Frk. O několik minut později bylo ještě veseleji na domácí lavičce. V přesilové hře přesně střílel po nahrávce Maďara Homolka a Vlci vedli 2 : 0. Za tohoto stavu šla mužstva do kabin, ale bylo jasné, že Bílina se rozhodně nevzdá. A celá druhá třetina se nesla v tomto znamení. Draci lépe bruslili, byli důraznější v osobních soubojích a na kontě domácího gólmana Jelínka přibývaly úspěšné zákroky. Jenže ve 31. minutě šel na trestnou lavici Pokorný a hosté v ní svůj tlak přetavili v branku v domácí síti. Střelcem byl hráč, který se posléze stal ústřední postavou draků – Pokorný.

Za stavu 2 : 1 začínala poslední třetina a obraz hry se více podobal té první třetině. Vlci tentokrát přidali na důrazu a dlouho to vypadalo, že se utkání obrací na jejich stranu. Branka v 54. minutě z hole Nezbedy a zvýšení na 3 : 1 tomu nasvědčovala. O minutu později však Draci kontrovali a Pokorný opět snížil. I tak se ale zdálo, že Vlci utkání dotáhnou do úspěšného konce. Jenže, kromě hráčů byli na ledě také muži v pruhovaném. A ti tak trochu vzali osud zápasu do svých rukou. Po jejich sporných rozhodnutích hráli domácí v oslabení 3 na 5 a Bílina to využila. V čase 59,40 bylo vyrovnáno! Střelec ? Pokorný ! Zápas tak došel do prodloužení. V něm branka nepadla, i když domácí Pavlů měl rozhodnutí na hokejce v situaci snad více než 100 % !

Rozhodnutí měla tedy přinést samostatné nájezdy. Začínali Vlci – a Koryta nedal. Stejně tak se vedlo i soupeři. A také dalším čtyřem střelcům na obou stranách. V šesté sérii skórovala Bílina, Pavlů však srovnal. Následovali opět neúspěšně hosté i domácí a přišla osmá série. Za hosty si vzal kotouč Pokorný – a dal!

Pavlů poté svůj nájezd neproměnil, a tak si vítězství odvezli hosté do Bíliny. „ Opět jsme doplatili na zbytečné chyby a málo důrazu v soubojích. Co nás však trápí nejvíc je proměňování šancí a střelba. Chybí nám rychlost v kombinaci a jednoduché zakončení. Samostatnou kapitolu, podle mne, napsali sudí. Měli řadu nepřesností na obou stranách po celé utkání a závěr se jim vůbec nepodařil. Vyloučení, ve kterých Draci vyrovnali byla, mírně řečeno, hodně přísná!

A ovlivnilo i ýsledek,“ řekl jablonecký vedoucí Březina .

Třetiny : 2 : 0, 0 : 1, 1 : 2 , prodloužení 0 : 0 , nájezdy 1 : 2 rozhodnuto po osmé serii

Branky a nahrávky: 4. Frk (Pilař, Pokorný), 7. Homolka (Maďar), 54. Nezbeda (Pilař, Pokorný) – 33. Procházka (Běhula), 55. Procházka (Šimeček, Zeman), 60. Procházka (Řepík, Zdeněk), rozh. náj. Procházka

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Bouška) – Pokorný, Krejsa, Pilař, Pavlů, Čechura, Pulec, Tržický – Jursa, Nezbeda, Frk, Homolka, Kačírek, Král, Gecko, Kotyza, Miškovský, Maďar, Bouřil



HC Draci Bílina: Běhula (Štěpka) – Běhula, Zeman, Vilinskij, Tsurkan, Petržilka, Šilhán – Fábry, Kuba, Kanický, Gnusin, Zdeněk, Procházka, Hotěk, Řepík, Bjurkland, Šimeček, Brzek, Kobes, Šmejc