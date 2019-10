HC Vlci Jablonec – Mostečtí Lvi 2 : 4

Velmi blízko byli jablonečtí hokejisté v utkání II. ligy k vítězství nad favorizovaným soupeřem z Mostu. V prvním vzájemném klání Most dominoval a nasázel Vlkům deset branek. Tentokrát se však utkání vyvíjelo jinak.

Vlci začali bez bázně, a tak byl k vidění otevřený a oboustranně útočný hokej s řadou šancí na obou stranách. A byli to domácí, kteří se dokázali prosadit a šli do vedení. Po rychlé kombinaci střílel ve čtrnácté minutě do odkryté části branka Frk. O dvě minuty později bylo na domácí straně ještě veseleji – Frk pláchl hostující obraně a střelou na delší tyč propálil ,ještě nedávno jabloneckého ,brankáře Hosnedla.

A po druhé třetině byl stav 2 : 0 a vypadalo to ze strany domácího celku velmi dobře. A ve stejném duchu pokračoval zápas i ve druhém dějství. Pravda, Most přidal na důrazu a na kontě domácího Jelínka přibývaly úspěšné zákroky. Pozadu nezůstávali ani Jablonečtí a ani hostující brankář si nemohl stěžovat na nedostatek práce. Ve druhé třetině žádná branka nepadla a zápas vypadal pro Vlky velmi nadějně.

Jenže … „ „Hned v úvodu třetí třetiny jsme inkasovali a bylo zle. My jsme se položili, kdežto soupeř přitvrdil. Přestali jsme hrát to, co nám doposud fungovalo, vrátili se staré chyby a Most nás trestal. Prostě se projevilo, že jsme mladé mužstvo bez zkušeností“ řekl vedoucí jabloneckého týmu Josef Březina a pokračoval: „Místo jednoduchých řešení jsme chtěli být hokejový, ale to nám nešlo, na to nemáme. Fakt jsem dnes hodně zklamaný. Bylo to blízko …,“ zalitoval vedoucí týmu.

Lvi zápas otočili a v závěrečné snaze Vlků o srovnání stavu při hře bez brankáře přidali čtvrtou branku do prázdné jablonecké svatyně. Jablonečtí hokejisté si v tomto utkání mohli ověřit, že hrát se dá s každým, pokud se bojuje, bruslí a v nouzi se hledají jednoduchá řešení. „Mužstvo získává zkušenosti a s nimi přijdou i vítězství . Tým na to má!,“ věří vedoucí Vlků.

Třetiny: 2 : 0 , 0 : 0 , 0 : 4



Branky a nahrávky: 14. Frk (Kačírek), 16. Frk (Kačírek) – 41. Smolka (Mála, Kýhos), 52. Řehoř, 55. Čmolík (Čejka), 60. Smolka (Kýhos)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Lank) –Čechura, Pavlů, , Pilař, Jandejsek, Krejsa, Tržický, , Pulec, Pilek – Maďar, , Kačírek, Frk, - Jursa ,Nezbeda, Král - Miškovský, , Gecko Bouřil