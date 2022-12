Po zlepšeném výkonu a vítězství v posledním zápase sice Vlci šli do utkání s nadějí, že by to mohlo vyjít i tentokrát. Ta však vzala rychle za své. Ústí od začátku lépe bruslilo, kombinovalo a ve třetí minutě po rychlé kombinaci šlo do vedení. A iniciativa byla i nadále na hokejkách hostí. Bylo prostě vidět, že rozdíl v postavení v tabulce není náhodný. Ve 12, minutě již hosté vedli 3 : 0 a Horák v brance Vlků přepustil své místo Jelínkovi. Vlci ale bojovali, snažili se a odměnou jim byla branka před koncem první části. V přesilové hře se trefil přesně k tyči Špaček.

V úvodu druhé třetiny to chvíli vypadalo, že by Vlci mohli korigovat výsledek. Vítr z plachet jim ale vzal další gól hostí, když mezi kruhy neobsazený Rudovský pálil přesně do šibenice domácí branky. Vlci se stále nevzdávali, bojovali, hosté ale byli lepším týmem a definitivně zlomili odpor Vlků ve 31. minutě, když pátou branku hostí vstřelil Kordule. Do konce druhé části hry si pak ještě několikrát vytvořili Ústečtí šance, Jelínek ale odolával. A protože ani Vlci nedokázali překonat brankáře Ústí, šlo se do kabin za stavu 1 : 5!

V poslední třetině pak hned v úvodu soupeř zvyšil. Pak se hrál trochu oboustranně otevřenější hokej, šance se rodily na obou stranách, góly ale dávali hosté. Domácí se dostali ke slovu až tři minuty před závěrečným hvizdem, když kotouč dostal do ústecké branky dorážkou Pavlů. Byla to jen „optická“ úprava skóre na 2 : 8. A, bohužel, to nebyl konec. Hosté ještě přidali devátou branku. Vlci tak na svém ledě dostali „výprask“, soupeř byl ve všech ohledech lepší a prostě nad síly domácích borců.

Další trable Ledecké. Po operaci klíční kosti bude závodit až v novém roce

Soutěž ale nekončí. Je třeba bojovat dál a vítězit alespoň nad týmy, které mají v tabulce nejblíže. To se může podařit již v sobotu, kdy Vlci cestují k utkání s jedenáctým Chebem.

Trenér Vlků Jan Šuráň: "Brankový rozdíl je dnes velký, soupeř byl jednoznančně lepší. Nemůžeme se srovnávat s týmem, ve kterém hrají profesionální hráči. Nechodí do práce, trénují každý den. Je to na nich vidět, jezdí, jsou nabruslení, mají výborné dovednosti, jsou na tom líp. Z devíti gólů jsme dostali sedm po individuálních chybách. To je špatně. Ale srovnání s takovouto konkurencí je těžké. Je dobře, že systém soutěže je takový, že se po novém roce týmy rozdělí na dvě skupiny. Horních osm týmů, ať je to Ústí, Chomutov, Tábor, je takových, že si mezi s sebou zahrají kvalitní a vyrovnaný hokej. A mužstva ve spodní části tabulky si taky zahrajeme dobrý hokej, protože máme hráče na stejné úrovni, chodí do práce, trénují po večerech… Dnešní výsledek právě tomuto odpovídá. Na druhou stranu mužstva z horní části tabulky zase přináší do ligy kvalitu a díky nim se liga pozvedla. Ostatní týmy se tomu snaží přizpůsobit a snaží se, aby byly co nejkvalitnější. Teď nás čeká série soupeřů, kteří jsou ve stejné části tabulky jako my. Hrajeme dva zápasy na ledě soupeřů, jedeme do Chebu a do Hronova. A další sobotu 10. prosince hrameme doma proti soupeři z Klatov."

HC Vlci Jablonec : HC Ústí nad Labem 2 : 9 (1 : 3 , 0 : 2 , 1 : 4)

Branky a nahrávky: 19. Špaček (Pavlů), 57. Pavlů (Dušek, Jursa) – 3. Rudovský (Roubík, Tůma), 7. Kučera (Daniel, Smola), 12. Kordule (Záruba, Tůma), 24. Rudovský (Záruba, Drtina), 31. Kordule (Prošek, Costa), 43. Kučera (Tůma, Roubík), 47. Daniel (Bartoň, Šefl), 50. Tůma, 59. Damašek (Daniel, Smola)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Horák (12. Jelínek) – Pavlů (A), Starý, Koutecký, Kollert, Had, Abraham, Pilek – Plíhal (C), Dušek (A), Maďar, Brokeš, Jursa, Špaček, Grešl, Foerster, Bouřil

Trenér: Jan Šuráň

HC Slovan Ústí nad Labem: Stahl (Cikánek) – Vacík, Drtina (A), Funk, Trefný (C), Šefl, Záruba, Bartoň – Tůma (A), Rudovský, Kordule, Roubík, Kučera, Daniel, Damašek, Costa, Smola, Prošek

Trenér: Jan Čaloun

Rozhodčí: Hacaperka – Horažďovský, Motl

Diváci: 156