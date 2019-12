HC Vlci Jablonec – HC Děčín 7 : 6 po prodloužení

Drama až do posledních vteřin, nevídaný obrat a celkem 13 gólů. To byl zápas jabloneckých Vlků proti celku Děčína.

První třetina? Zoufalý výkon domácích hokejistů, bez důrazu před vlastní i soupeřovou brankou a čtyři inkasované branky. Stav po první třetině 1 : 4 a na Vlky by nikdo nevsadil ani halíř. Branka Plíhala po ťukesu s Maďarem a Miškovským byla slabou útěchou.

Jenže do druhé třetiny jako by nastoupil jiný rým. Domácích najednou bylo plné kluziště, svého soupeře napadali již v rozehrávce a dostali Děčínské pod tlak. A branky na sebe nedaly dlouho čekat: 21:50 Pulec od modré čáry – 2 : 4, čas 24:50 Miškovský po samostatné akci 3 : 4.

Pak zaváhání obrany a Děčín opět zvyšuje náskok na rozdíl dvou gólů. Rozjeté Vlky to ale nezastavilo. Čas 37:01 – Nezbeda zblízka dloubákem nad ležícího brankáře - 4 : 5 . A když na ukazateli svítil čas 37:57, vybuchly ochozy nadšením – Miškovský vyrovnal stav zápasu na 5 : 5. Poslední dějství pak přineslo podobný obraz hry, jako předchozí třetina. A když Pavlů ve 46. minutě poslal Vlky do vedení, o jejich vítězství v tu chvíli nikdo nepochyboval. Ale hraje se vždy až do konce. Necelé dvě minuty před koncem šel na trestnou lavici za podražení Tržický a spolu s ním za drobnou potyčku Plíhal a jeden z hostujících hráčů.

Ti dostali trest 2 + 2 minuty. Děčín tak získal výhodu přesilové hry. A aby bylo ještě hůř, po chybné rozehrávce gólmana Maška skončil kotouč mimo hrací plochu, a to znamenalo dvouminutový trest. Děčín minutu před koncem hrál proti třem bránícím domácím se šesti muži v poli. Jedenáct vteřin před koncem pak srovnal stav zápasu na 6 : 6! Tříbodové vítězství tak Vlkům těsně uniklo.

A nejen to, do prodloužení nastupovali domácí v oslabení. To ale ubránili a naopak, v čase 63:37 putoval na trestnou lavici hráč Děčína. Přesilovku hráli Vlci a když do hvizdu rozhodčího scházelo pouhých pět vteřin, vypálil nechytatelně Pavlů a vystřelil Vlkům v nervy drásajícím závěru vítězství!

„Na takové zápasy jsem asi už starý, to je o infarkt. První třetinu jsme byli tragičtí, ale pak se kluci zvedli, zápas otočili, dřeli, bojovali. Myslím, že takové utkání musí fanoušky nadchnout. Škoda oslabení v poslední minutě a vyrovnání Děčína. Sahali jsme na tři body, ale zaplať Pán bůh za trefu Michala Pavlů a za dva body,“ z hodnotil vedoucí Vlků Josef Březina.

Třetiny : 1 : 4, 4 : 1, 1 : 1 , prodloužení 1 : 0

Vyloučení : 5 : 5 Využití : 3 : 1

Sestava Vlků : Mašek ( Král ) – Čechura,Pavlů, Pilař, Krejsa. Pulec, Tržický – Maďar, Plihal, Miškovský – Jursa, Kačírek, Bouřil – Homolka, Nezbeda, Gecko – Král, Kotyza