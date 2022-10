O přestávce zřejmě v kabině domácích padla důrazná slova a do druhé třetiny jako by naskočila jiná vlčí smečka, rychlejší , v soubojích měla navrch a hostující brankář měl od začátku plné ruce a brusle práce. Ale na všechno nestačil. Po necelých dvou minutách bylo vyrovnáno. Střelcem první branky Vlků v novém soutěžním ročníku byl Foerster. Vlci pak ovládli dění na ledě, hosté nestačili a z toho pramenily fauly a vyloučení. A přesilovky domácí využili. Po střelách Duška a Kačírka vedli Vlci ve 29. minutě již 3 : 1. Řisuty sice snížily Potěchinem a chvíli se zdálo, že budou mít i šanci na vyrovnání. To ale bylo pouze zdání a po brance Maďara se šlo do kabin za vedení Vlků 4 : 2. A když hned v úvodu třetí třetiny dal Dušek pátou branku, zdálo se, že vše je již jen otázkou skóre. Výborný výkon hostujícího brankáře Pánka a obětavost obránců před ním spolu s nepřesnou muškou domácích forvardů však změnu skóre již nedovolily. Vlci tak zahájili nový ročník druhé hokejové ligy úspěšně. A před slušně zaplněným hledištěm předvedli dobrý výkon. A tradiční oslavný rituál, rybičky proti tribuně fanoušků, nechyběl.

„Na začátku utkání jsme se trochu rozkoukávali, trochu tréma, první zápas v lize. A hned na konci první třetiny jsme dostali gól. V dalších dvou třetinách jsme už soupeře přehrávali. Výsledek odpovídá předvedenému výkonu. Ještě máme zraněného Brokeše, sice trénuje, ale do zápasu ještě nenastoupil. Zraněný je také Kapička, který se připojí až na začátku října. Nebyli jsme v úplně plné sestavě. Ale bylo vidět, že jsme to v přípravných zápasech dobře vyladili a sestava je fajn, taková, v jaké bychom chtěli hrát. Výhra hned na začátku je dobrá a důležitá. Už v sobotu 24. září nás doma čeká další zajímavý soupeř, kterému bychom se chtěli rovnat. Od 18 hodin hrajeme proti Mosteckým lvům," pozval fanoušky na další zápas trenér Jan Šuráň.

HC Vlci Jablonec nad Nisou - HC Řisuty 5 : 2 (0 : 1, 4 : 1, 1 : 0)

Branky a nahrávky: 22. Foerster (V. Strnad, Dušek), 26. Dušek (Strnad), 29. Kačírek (Had), 37. Maďar (Plíhal, Had), 41. Dušek (Pavlů, V. Strnad) – 20. Okegawa (Keszi, Janeček), 32. Potěchin (Janeček, J. Strnad

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Horák (Jelínek) – Patzelt, Pavlů (A), Kollert, Filip, Abraham, Had, Pilek – Folda, Jursa, Maďar – Plíhal (C), Bitman, Dušek (A) – Foerster, Kačírek, Švík – Jakubec, V. Strnad, Bouřil

Trenér: Jan Šuráň

HC Řisuty: Pánek (Smetana) – Janda, Rudovský, Potěchin, Řepka, J. Strnad, Pokorný – Janeček, Šťastný, Křepelka – Petráš, Bílek (C), Keszi – Výrut, Chamrád, Patyk – Bláha, Okegawa, Rendla

Trenér: Pavel Křepelka

Rozhodčí: Kraval – Žídek, Gregar