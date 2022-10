Vlci mohli vzápětí z dobré šance srovnat, Foerstrovu ránu ale zastavil domácí gólman lapačkou. Domácí pak měli do konce první části ještě jednu šanci, ale Horák byl na místě. Do kabin se tak šlo za těsného vedení Vrchlabských. Úvod druhé třetiny patřil Vlkům. Po necelé půl minutě využil chybu, nedůraz domácího brankáře, Kačírek a srovnal stav zápasu. Branka hosty povzbudila a hráli mnohem aktivněji. Oba gólmani si tak nemohli stěžovat na málo práce a ukazovali, že jsou ti správní na svých místech.

Vlčí smečka rozcupovala Klatovy! Dušek si připsal hattrick

Více příležitostí měli přece jen domácí. Vlci si ale nekomplikovali život a nebáli se jednoduše kotouč v nebezpečné situaci vyhodit třeba i na zakázané uvolnění. A když Horák vychytal v šanci domácího Chalupu, šlo se na druhou přestávku za nerozhodného stavu 1 : 1. Nástup do třetí části byl opět ve znamení Vlků. Po vyhraném úvodním vhazování poslal kotouč na branku Plíhal, Kačírek před Krinwaldem tečoval a Vlci se ujali vedení! To jim vydrželo necelé tři minuty, když od modré bombou vyrovnal Kynčl . Ve 47 minutě pomohla jabloneckému brankáři branková konstrukce, když po ráně od modré zvonilo břevno. Vzápětí pak měli šanci Vlci, Rybnikára ale brankář domácích vychytal.

Skóre se neměnilo ani po ráně hostujícího Kapičky, kterou zastavila maska brankáře Krinwalda. Na druhé straně pak proti Bláhovi vytáhl vynikající zákrok Horák. V padesáté páté minutě byl vyloučený Vlk Kačírek a domácí si vzali oddechový čas k poradě před závěrečným náporem a pokusem přesilovku využít. Přesilovku ale Vlci ubránili. Když pak nebezpečnou střelu jabloneckého Hada kryl domácí gólman, zápas skončil v základní hrací době nerozhodně. Na řadu přišlo prodloužení. A začalo tak, jako poslední dvě třetiny, tedy ve znamení úspěšné akce Vlků, a po nahrávce Kačírka vstřelil vítěznou branku Plíhal! Vlci si přivezli z Vrchlabí dva body za vítězství v prodloužení. Navázali na výborný výkon v Klatovech a domácího favorita pořádně zaskočili!

Trenér Vlků Jan Šuráň: "Do utkání jsme nečekaně vstoupili ve třech lajnách. Ve Vrchlabí je velká hrací plocha. Ale protože nám pak chyběl Dan Špaček, tak jsme museli nakonec hrát ve třech. Soupeř velice dobře bruslí. Bylo to pro nás velice náročné utkání, ale ubojovali jsme ho. Počkali jsme si na chyby soupeře. Výborně nám zachytal náš gólman Horák. I to nám pomohlo dohrát zápas do prodloužení, ve kterém Kačírek s Plíhalem jeli dva na jednoho a rozhodli utkání naší výhrou. V naší hře ještě chyby jsou, stále máme co zlepšovat, častokrát jsme hráli v oslabení. Dva body zvenku a ještě navíc ještě z Vrchlabí nás hodně těší. V sobotu (29.10.) zveme fanoušky na utkání proti Táboru, které hrajeme doma od 18 hodin. Je to velice těžký soupeř, který v Jablonci dlouho nehrál, takže se mají fanoušci hokeje na co těšit. Byl to náš třetí vyhraný zápas v řadě, určitě chceme přidat v sobotu další."

HC Stadion Vrchlabí : HC Vlci Jablonec nad Nisou 2 : 3 ( 1 : 0, 0 : 1 , 1 : 1 , 0 : 1 )

Branky a nahrávky: 18. Bláha (Hlaváč, Urban), 43. Kynčl (Tatar, Kerekanič) – 21. Kačírek (Plíhal), 41. Kačírek (Plíhal), 61. Plíhal (Kačírek)

HC Stadion Vrchlabí: Krinwald (Vacek) – Kerekanič, Kynčl, Perička, Štembera, Bendík (A), Fiala, Duran, Horáček – Chalupa, Chrtek, Hlaváč, Moník, Duchan, Krsek, Urban (C), Cerman, Jirků, Bláha (A), Tatar, Šlaicher Trenér: Tomáš Jirků

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Horák (Jelínek) – Filip, Kollert, Pavlů (A), Abraham, Had, Bitman, Koutecký – Strnad, Plíhal (C), Maďar, Brokeš, Foerster, Dušek (A), Kapička, Kačírek, Rybnikár, Bouřil Trenér: Jan Šuráň

Rozhodčí: Veinfurter – Řezníček, Hofman

Diváci: 708