Před slušně zaplněným hledištěm se hrál rušný, důrazný hokej, ve kterém oběma týmům chyběla přesná koncovka. A zdálo se být jasné, že, kdo dá první branku, v zápase vyhraje. V první třetině se to ale ani jednomu z mužstev nepovedlo a do kabin se šlo za stavu 0 : 0.

Co se nepodařilo v první třetině, povedlo se jabloneckým hokejistům po pěti minutách druhé části. A to hned dvakrát během pětadvaceti vteřin! Nejprve se před brankou hostí nejlépe zorientoval Kačírek, který dorazil kotouč do branky po Hricově nahození. A chvilku poté našel přesnou nahrávkou Brokeš Kapičku a ten dobře mířenou ranou vymetl horní růžek soupeřovy branky. A mohl tak předvést svůj vítězný „pochod pozadu".

Vlci byli lepším týmem a hosty držel dobrým výkonem gólman Vacek. Když pak ale ve 38. minutě přidal třetí branku Vlků Tomáš Plíhal, zdálo se být o osudu utkání rozhodnuto. Otázka jen zněla, s jakým skóre. Jenže tomu tak nebylo. Hosté se v poslední části zlepšíli, domácím naopak nešly přesilovky a při jedné z nich, kdy byl počet hráčů na ledě 5 na 3 ujeli dva (!) hosté na jednoho domácího beka. A Nezbeda přesně zakončil.

Začalo se rýsovat drama. To oddálil svoji druhou trefou v utkání Kapička, jenže hosté dokázali opět kontrovat, a tak deset minut před koncem byl stav 4 : 2 a drama vrcholilo. Vlci nakonec ale již soupeři skórovat nepovolili a zápas dotáhli do vítězného konce. Před svými fanoušky pak mohli předvést oslavnou děkovačku.

Po utkání si ale Vlci z hygienických důvodů nepodali se soupeřem ruce, což Novopačtí vnímali jako nesportovní gesto. I přes toto nedorozumění ale zápas zanechal dobrý dojem a pro domácí fanoušky byl předvedený výkon Vlků dobrou pozvánkou na další klání.

Domácí premiéra byla pro Vlky i diváky příjemná. Body byly doma. Ale s kvalitou hrající trenér Plíhal spokojený nebyl.

„První třetina byla z naší strany nervózní. Nedokázali jsme si přihrát. Měli jsme přesilovku pět na tři, ale špatně jsme si nahrávali a kombinovali. Bídnější byl i začátek druhé třetiny. Pak jsme začali dávat gól a naše hra konečně vypadala jako hokej,“ popsal výkony svojí vlčí smečky trenér. Do třetí třetiny dal hráčům pokyn hrát v klidu. Ale to se jim moc nevedlo. „Ustáli jsme jeden gól a šli s výkonem na chvíli dolů. Pak už jsme přidali další branky. Vyhráli jsme a to je podstatné. Nesmíme hlavně hrát nedisciplinovaně. To musíme zlepšit a na tom zapracovat. Nesmíme dávat soupeřům přesilovky pět na tři ani jiné šance,“ řekl jasně k premiéře doma kouč Vlků.

HC Vlci Jablonec – BK Nová Paka 4 : 2 ( 0 : 0 ,3 : 0 ,1 : 2 )

Branky a nahrávky: 26. Kačírek (Hric, Král), 27. Kapička (Brokeš, Abraham), 38. Plíhal (Kapička, Brokeš), 49. Kapička (Pavlů) – 45. Nezbeda, 50. Šípek (Serov)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Krofta) – Had, Pilek, Abraham, Mrkvička (C), Pavlů, Tržický, Bitman, Charvát, Kulda – Hric (A), Brokeš, Kapička (A) – Kačírek, Nevyhoštěný, P. Král – Homolka, Plíhal, Hájek – Bouřil. Hrající trenér: Plíhal.

BK Nová Paka: Vacek (Malyšev) – Hroudný, Jonáš, Suvorov (A), Leder, Junek, Serov, Šípek, Filip – Kerekanič, Krsek, Nezbeda (A) – Petrov, R. Klíma, Malík – Hnik (C), Paršakov, Janoušek – Netušil, Ivaščenko, Foerster. Trenér: A. Půlpán.