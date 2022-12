Už od úvodu to vypadalo, že fanoušci uvidí boj o body. Jenže v osmé minutě překvapil po vyhraném vhazování brankáře Jelínka rychlou střelou Horáček a hosté šli do vedení. Vlci bojovali, do šancí se však nedostávali, i tak to ale na vysokou prohru nevypadalo. Jenže pak vstoupil do vývoje zápasu sudí Glanc. Nejprve v 17. minutě vyloučil domácího Maďara za faul, který viděl jen on a vzápětí za něco, co na tribunách nikdo nechápal, Špačka. A přesilovku pět na tři Vrchlabí dokonale využilo ke vstřelení další branky a v pokračující přesilovce pak ještě zvýšilo. Vše se událo po perfektně sehraných kombinacích. Otřesení Vlci pak nedokázali bránit rychlé kombinace hostí, a tak končila první část utkání za stavu 0 : 5!