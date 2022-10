Po nepříliš vydařených posledních zápasech nejeli Vlci do Klatov rozhodně jako favorité. Jenže tentokrát to byla opravdu nebezpečná vlčí smečka, která domácí tým dokonale zaskočila. A rozcupovala.

Domácí sice hned v úvodu druhé části vyrovnali, když také v přesilovce střílel přesně Ženíšek. O pár minut později však již Vlci znovu vedli – trefil se Abraham. Ve druhé části pak již branky nepadly a do třetí třetiny se nastupovalo za těsného vedení jabloneckých borců.

To vzalo za své ve 43. minutě, když vyrovnal Šeba. A pak začlo představení Antonína Duška, který po necelé minutě po inkasované brance poslal Vlky opět do vedení. Po chvíli přidal další branku a zaskočení domácí cítili, že zápas patří hostům. Přidali na tvrdosti, což se jim mělo následně vymstít. Povedlo se jim sice snížit opět na rozdíl jedné branky, na víc se ale již nezmohli. Dvakrát přišlo jejich oslabení a dvakrát je Vlci dokázali využít. Nejprve Brokešem a poté uzavřel skóre a svůj hattrick Dušek. Vlci v Klatovech překvapili, jako správná smečka bojovali a zaslouženě si přivezli tři body.

Trenér Vlků Jan Šuráň: "Do utkání jsme vstoupili dobře, působili jsme klidným dojmem, pomohly nám k tomu určitě tři body, které jsme vybojovali v posledním zápase s Hronovem. Klatovský tým byl hodně mladý, přestáli jsme dost přesilovek, které soupeř měl. Tentokrát se nám povedlo využít početní výhody na naší straně, z přesilovek jsme dali tři branky. To také utkání rozhodlo. Na góly, které dali domácí, jsme dokázali odpovědět. Za mne to bylo dobře odehrané utkání. Díky tomu, že nás posílili další dva dobří hráči, máme čtyři vyrovnané lajny a můžeme hrát kvalitní hokej."

SHC Klatovy : HC Vlci Jablonec 3 : 6 (0 : 1 , 1 : 1 , 2 : 4)

Branky a nahrávky: 21. Ženíšek (Roubal, Zich), 43. Šeba (Ženíšek, Kvasnička), 51. Roubal (Ženíšek, Zich) – 8. Kapička (Abraham), 24. Abraham (Brokeš, Bouřil), 44. Dušek (Strnad, Špaček), 47. Dušek (Špaček, Pavlů), 53. Brokeš (Kapička), 57. Dušek (Pavlů, Rybnikár)

SHC Klatovy: K. Kolář (Pitel) – Kanta, Vajner, Zich, Brtník, Kovařík, Houdek – Roubal, F. Kolář, Beníšek, Kvasnička, Matoušek, Beránek, Šeba, Čech, Kosnar, Ženíšek.

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Horák (Leško) – Filip, Kollert, Pavlů, Abraham, Had, Koutecký – Špaček, Jursa, Bouřil, Kačírek, Brokeš, Foerster, Plíhal, Kapička, Dušek, Rybnikár, Maďar, Strnad, Bitman

Rozhodčí: Battěk – Charvát, Sýkor