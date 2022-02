A nastoupili tak, jak končili v posledním domácím utkání. Do vedení šli hned ve druhé minutě domácí Bruslaři, jenže pak si vzali otěže zápasu do rukou jablonečtí hokejisté a odměnou za to jim byla nejprve vyrovnávací branka ve čtvrté minutě, střelcem byl Křepelka po kombinaci s Hájkem a Králem. A stejná parta byla i u vedoucí branky Vlků ve čtrnácté minutě, jen role se prohodily a střelcem byl Král. S jednobrankovým vedením hostů se šlo do kabin po první třetině.

Druhá začala podobně jako ta první. Iniciativy se chopili domácí a ve dvacáté šesté minutě vyrovnali stav utkání. Jenže to netušili, co přijde. Parta Vlků okolo Hájka to roztočila, domácí nevěděli, kam dříve skočit, jejich gólman nestíhal a ve třicáté třetí minutě se nechal vystřídat. Místo Ševců přišel do branky Krinwald, na ukazateli v tu chvíli svítilo 2 : 5! A Vlci nepolevili. Do konce třetiny přidali ještě jednu branku a do posledního dějství vstupovali s pěkným náskokem.

Věřím, že play off vybojujeme, řekl autor jabloneckého hattricku Matěj Hájek

V poslední třetině se pak dlouho hra přelévala ze strany na stranu a brankáři byli úspěšnější, než jejich kolegové v útoku. Stav se tak dlouho neměnil až do padesáté páté minuty, kdy domácí Popov snížil. Do konce zápasu se poté již stav nezměnil.

Jablonečtí tak pokračují ve vítězné serii a hlavně v dobrém kolektivním výkonu celého týmu. V sobotu 12. února v 18 hodin Vlky můžeme vidět na domácím ledě v utkání s Mosteckými Lvy. A protože Hronov svůj zápas prohrál, bodový rozdíl se snížil na šest, takže naděje na play off je v tuto chvíli hodně živá.

BK Nová Paka : HC Vlci Jablonec nad Nisou 3 : 6 ( 1 : 2 , 1 : 4, 1 : 0 )

Branky a nahrávky: 2. Nezbeda (Suvorov, Popov), 26. Iakhanov (Malík), 55. Popov (Nezbeda, Parshakov) – 4. Křepelka (Hájek, Král), 14. Král (Hájek, Křepelka), 30. Had, 31. Had (Křepelka), 33. Hájek (Křepelka, Had), 40. Křepelka (Hájek, Patzelt)

BK Nová Paka: Ševců Kryštof, Krinwald Roman - Jonáš Adam, Leder Václav, Najman Jiří, Suvorov Alexander, Eklund Nils-Olof Osian, Filip Maxmilián, Iakhanov Viktor, Poppel Petr, Parshakov Nikolaj, Dlask Tomáš, Malík David, Nezbeda Tomáš, Popov Grigorii, Hnik František, Foerster Petr . Trenér: Aleš Pulpán

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek Jakub, Leško Robert - Patzelt Richard, Tržický Tomáš, Šíma Ondřej, Pavlů Michal, Abraham Lukáš, Had Petr, Mrkvička Tomáš, Vomáčka Benjamin, Hric Tibor, Kulda Robin, Král Petr, Brokeš Tomáš, Křepelka Jan, Hájek Matěj, Bitman Petr. Trenér: Vítězslav Jankových

Rozhodčí: Jakub Zeliska, Martin Kettner, Jakub Teršíp