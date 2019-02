Na kolínském ledě byl k vidění svižný, rychlý a bezstarostný hokej, protože ani jednomu týmu už o nic nešlo, karty k dalším bojům už jsou rozdány.

SC Kolín – HC Vlci Jablonec 4:6, třetiny: 1:0, 2:5, 1:1

Domácí šli jako první do vedení, ale Vlci využili přesilovou hru, při které Bříška vyrovnal. A tím odstartoval brankovou převahu. Ve druhé třetině měli hosté ještě dvakrát šanci na branku a obě využili. Ale domácí dvakrát vyrovnali. Až pak se podařilo Jabloneckým odskočit. Na konci druhé třetiny bylo skóre 5:3 pro Vlky. V poslední třetině se hrálo rychle na obou stranách, ale už bez větších šancí a gólového vyjádření. Hosté zvýšili na 6:3 a v poslední minutě se ještě Kolínu podařilo překonat hostujícího gólmana Hosnedla a dát branku. Výhra a body ale zůstaly na straně soupeře.

Jablonečtí tak nastoupí do bojů play off z druhého místa v tabulce. Prvním soupeřem na domácím ledě jim budou mostečtí Lvi. Duel se hraje už v sobotu 2. března od 18 hodin na jabloneckém zimním stadionu.

Vedoucí týmu Vlků Josef Březina: „My jsme do zápasu naskočili lehkovážně, hlavně, co se týká obrany. Ale byli jsme celkově lepší. A vítězství mohlo být i vyšší. Do bojů play off musíme zlepšit naši činnost hlavně v obranné části.“

Trenér Vlků Petr Vyskočil: „Byl to poslední zápas ve skupinách, chtěli jsme nějaké věci před play off ještě doladit. A to se nám, myslím, povedlo. První třetinu jsme sice prohráli jedna nula, herně byla solidní, dvě oslabení byla zbytečná. Ve druhé byla vysoká efektivita útoku, dali jsme pět gólů. V obraně se projevily věci, o kterých se bavíme pořád dokola. Do třetí jsme vstupovali s dvougólovým náskokem. Bavili jsme se víc o obraně, o jistotě, o lepším zhodnocování, zaměřili jsme se na střední pásmo. Myslím, že kluci to tam dali dobře a že výsledek je zasloužený. Podali jsme solidní výkon.“

Jablonečtí si ale příliš neoddychnou, zasloužené volno měli pouze ve čtvrtek a v pátek se už zase sešli na tréninku, aby doladili formu na další důležitý duel, tentokrát s Mostem.

Branky a nahrávky:

12. Malý (Martínek R., Zumr), 29. Šafránek (Jankovský, Malý), 31. Jankovský, 59. Jankovský (Březina, Pýcha) – 21. Bříška, 22. Nezbeda (Babec, Havelka), 30. Bříška (Havelka Dominik, Mrkvička), 33. Pavlů (Babec, Brokeš), 38. Havelka Dominik (Bříška, Tondr), 54. Frk (Pavlů, Maďar)

SC Kolín: Sejpal (Martínek O.) – Havelka, Jelínek R., Pýcha, Horák, Sladký, Březina, Hanzl, Barták – Procházka, Zumr "A", Němec, Zheliznyak, Malý "C", Martínek R., Kadlec, Pešek, Jankovský, Netušil, Šafránek "A", Pilný)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Hosnedl (Jelínek) – Melovič, Mrkvička, Pavlů, Čechura, Abraham, Havelka, Nezbeda, Frk, Homolka, Babec, Tondr, Gecko, Brokeš, Mulač, Maďar, Bříška "A"

Rozhodčí: Velčovský – Ketner, Hnát