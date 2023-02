Lákadlo pro fanoušky. Jedno pivo a Partička zdarma. Vlci musí porazit Klatovy

Jasně lepší Vlci tak od čtrnácté minuty vedli a s jednobrankovým vedením šli do kabin po první třetině. Hosté se snažili s utkáním něco udělat. V úvodu druhé části přidali na aktivitě a podařilo se jim Matouškem ve 25. minutě vyrovnat. Jejich radost a naděje ale trvala pouhé dvě minuty. Pak výhodu přesilové hry domácí využili a Kačírek je poslal do vedení. A tím to nekončilo. Za další necelé dvě minuty přidal Špaček další branku za silného nadšení fanoušků. Boj ale nekončil. Klatovy se snažily ještě o zvrat. Ale na dobře hrající Vlky dnes prostě něměli.

Z Děčína jedou Vlci bez bodů. Dobrá zpráva: Hronov inkasoval desítku

S vedením 3 : 1 pro domácí se tak nastupovalo do závěrečné části hry. Obě mužstva hrála aktivně, přibylo důrazů v osobních soubojích. Vlci ale již žadné komplikace nepřipustili a dotáhli zápas v pohodě do vítězného konce. A na řadu tak přišly děkovné „rybičky„ směrem k fanouškovskému kotli.

Pavlů zase řádil. Podruhé v nájezdech rozhodl o výhře Vlků

Trenér Vlků Jan Šuráň: "Dneska jsme zápas zakončili s parádou. Poprvé za sezónu můžu říct, že jsme soupeře vůbec k ničemu nepustili. Byli jsme draví, chtěli jsme puky, měli jsme spoustu gólových šancí. Divím se, že to neskončilo víc než 3:1. Kluci dnes podali parádní výkon. Po doma prohraném utkání s Hronovem jsme si sedli a důrazně si řekli, o co nám jde. Všichni si uvědomili, co je v sázce. A charaktery hráčů, které teď máme v šatně, byly dost silné na to, aby to uhrály. A s tím, co předvedli hráči v posledních pěti zápasech, jsem moc spokojený. Před měsícem jsme doplnili mančaft o několik hráčů, abychom zacelili díry po těch, kteří odešli. A to nám situaci zkomplikovalo. Nemuseli jsme se do ní vůbec dostat. Ze začátku jsme na tom špatně nebyli. Dneska hrál jiný mančaft, než ten, který soutěž začínal. Jsme jedineční v tom, že během sezóny odešlo osm hráčů, to se asi žádnému jinému klubu v této sezóně, ve druhé lize, nestalo. Hráči, kteří tady zůstali, dnes udělali všechno proto, abychom druhou ligu udrželi. Teď už je rozhodnuto. Cheb porazil Hronov. Máme deset bodů a tři zápasy před s sebou. Baráži jsme se úspěšně vyhnuli. Dneska nás přišlo podpořit hodně lidí. Možná to bylo kvůli akci, kterou pro ně vedení klubu připravilo. Moc nám pomohli, bylo to parádní, vnímali jsme, jak nám fandí a myslím, že se jim dnešní zápas musel líbit."

A protože Hronov prohrál zápas v Chebu, je jasné, že již bez ohledu na výsledky ve zbývajících třech utkáních, zůstane druhá liga v Jablonci i do další sezony. Na led Hronova teď Vlci cestují ve středu 22. února. Pak hostí v sobotu 25. února na svém ledě Cheb. A sezonu zakončí zápasem v Písku.

V posledním domácím zápase proti Chebu se mohou fanoušci s Vlky po náročné sezóně rozloučit a těšit se společně s nimi z toho, že se vlčí smečce podařilo v bojovném závěru II. ligu pro Jablonec zachránit.

HC Vlci Jablonec : HC Klatovy 3 : 1 (1 : 0, 2 : 1, 0 : 0)

Branky a nahrávky: 14. Brokeš (Kačírek, Strnad), 27. Kačírek (Brokeš, Pavlů), 29. Špaček (Folda) – 25. Matoušek (Čech, Rouba)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: T. Horák (J. Jelínek) — M. Pavlů, V. Duschka, A. Starý, L. Abraham, F. Macurák, P. Had — P. Foerster, R. Švík, V. Strnad, T. Brokeš, D. Špaček, M. Jursa, M. Kačírek, L. Folda, P. Maďar, K. Bouřil

HC Klatovy: K. Kolář (K. Čech) — J. Walter, T. Pánek, A. Šilhán, S. Vajner, J. Houfek, F. Kovářík, J. Kanta — V. Kvasnička, M. Prokop, J. Beníšek, F. Kolář, D. Čech, J. Roubal, A. Ženíšek, D. Roubal, A. Matoušek

Rozhodčí: Libor Veinfurter — Jan Řezníček, Jakub Všetečka

Diváci: 220