HC Vlci Jablonec – Mostečtí Lvi 9:1

Tentokrát vstoupili do utkání s důrazem, zodpovědností a vysokým nasazením. Odměnou jim bylo vedení 3:0 po první části hry a další čtyři branky v soupeřově síti ve druhé třetině. Brankově tentokrát zabrala druhá formace Vlků a v ní konečně protrhl střeleckou smůlu Frk, který si připsal na své konto hned hattrick! A lví podíl na tom měl kromě výtečného výkonu všech spoluhráčů i Patrik Maďar s pěti gólovými asistencemi. Přihrával totiž na gól ještě Brokešovi a Čechurovi.

Most tentokrát propadl v obranné činnosti a s přibývajícím časem přidal na tvrdosti, často za hranicí povoleného. Vrcholem byl zákrok Böhma na Brokeše, po kterém domácí hráč patrně s otřesem mozku zápas nedokončil. I přes vysokou prohru ale Lvi byli v útoku hodně nebezpeční, v cestě jim však stál výtečně chytající Hosnedl. Zaplněné hlediště se pak v závěru mohlo dočkat i vyvolávané desítky, Nezbedův únik ale gólman hostí Kovařík zlikvidoval.

Domácí kouč Petr Vyskočil pak zápase zhodnotil takto: „Dnes to bylo vše o koncovce a srdíčku. V prvních dvou utkáních jsme si asi mysleli, že budou fungovat stejné věci jako v základní části. Jenže play off je jiné. To srdíčko tam dnes bylo a stejně tak důraz v zakončení. Určitě mne dnešní výsledek potěšil, takhle to ale mohlo být už dříve. Během utkání byla výtečná atmosféra, bylo hodně diváků a těm se muselo utkání určitě líbit. Vždyť 7:0 po dvou třetinách je hodně zajímavý výsledek. V pátek tedy cestujeme znovu do Mostu.“

Třetiny: 3:0, 4:0, 2:1

Vyloučení: 4:10 , navíc Přeučil a Havlůj (Most) 10min a Böhm (Most) trest ve hře.

Využití: 3:0

Branky a nahrávky: 8. Čechura (Brokeš, Homolka), 11. Frk (Maďar, Brokeš), 12. Babec (Pavlů, Nezbeda), 21. Mrkvička (Abraham, L.Tondr), 23. Frk (Maďar, Brokeš), 33. Nezbeda (Homolka), 36. Brokeš (Maďar), 53. Babec (Homolka, Čechura), 58. Frk (Maďar) – 41. Smolka (Kýhos)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Hosnedl (Jelínek) – Melovič, Mrkvička, Pavlů (A), Čechura, Abraham, Šuráň, Havelka – Švík, Nezbeda, Frk, Homolka, Babec, Tondr Lukáš (C), Gecko, Brokeš, Mulač, Maďar, Bříška (A).

Mostečtí lvi: Štěpánek (Kovařík) – Polák, Urbánek, Kunrt, Havlůj (C), Kuncl, Fučík, Novák – Přeučil (A), Hrdlička, Vašíček, Böhm, Kýhos, Nedrda (A), Bakrlík, Mála, Čmolík, Smolka.