Od začátku utkání se ocitli Vlci pod mírným tlakem domácích a když byl v osmé minutě vyloučený Bouřil za hákování, dokázali přesilovku hráči Rodosu využít. Do vedení je poslal Valášek, když dorážel gólmanem vyražený kotouč po střele Luštince. Tlak domácích po vtřelené brance pokračoval, do konce první části ale skórovat nedokázali.

Co se jim nepovedlo v závěru první, vyšlo jim v úvodu druhé třetiny. V ní nejprve Vlci ubránili přesilovku, ale ve 23. minutě, po pěkné kombinaci domácích, přidal druhou branku zápasu Dvořák. O chvilku později mohli skórovat i hosté, domácímu brankáři ale pomohla tyč jeho branky. Oslabení Vlci, kterým chyběl stále zraněný Plihal a Brokeš s Kapičkou, statečně bojovali, mírnou převahu si ale stále udržoval domácí Rodos. Hrálo se častěji před hostujícím brankářem Kroftou. Ten si na nedostatek práce rozhodně nemohl stěžovat, spoluhráči před ním ale zlepšili svoji hru a domácí se do vyložených šancí již do konce třetiny nedostávali.

To přestalo platit hned v úvodu poslední části. Nejprve ještě ve velké šanci mířil domácí Havlas do tyče, o chvilku později ale Petira ranou z levého kruhu zvýšil na 3 : 0. A o minutu později Bláha po skrumáži přidal čtvrtou branku do sítě Jablonce. Začátky třetin Vlkům prostě nevycházejí. Branková nadílka ale tím ještě nekončila. Při vyloučení Homolky přidal ve 47. minutě Dvůr Králové další branku – opět po dorážce golmanem vyraženého kotouče, když obránci nestačili včas reagovat a domácí Valášek se lépe a rychleji zorientoval – 5 : 0!

Rodos poté zvolnil, měl hru pod kontrolou, nicméně přílišný klid nebyl na místě a Vlci jej potrestali, když v 57. minutě skóroval Hájek. To ale pouze znamenalo to, že Vlci neodjeli domů bez vstřelené branky. Dvě třetiny dokázali favorizovaným domácím vzdorovat, v úvodu třetí třetiny ale rychle inkasovali a na zlom v utkání sílu neměli. V samotném závěru pak, po potyčce Kučery s Abrahamem a jejich vyloučení, přidal Luštinec šestou branku do sítě hostů. Favorit tak potvrdil svoje postavení v tabulce.

HC RODOS Dvůr Králové n.L. : HC Vlci Jablonec n.N. 6 : 1 ( 1 : 0,1 : 0, 4 : 1 )

Branky a nahrávky: 9. Valášek (Luštinec, Havlas), 23. Dvořák (Matějíček, Luštinec), 43. Petira (Dušek, Půhoný), 44. Bláha (Procházka, Valášek), 47. Valášek (Procházka, Kučera), 60. Luštinec (Matějíček) – 57. Hájek (Bouřil)

HC RODOS Dvůr Králové n. Labem: Brázdil,( Marek )– Vácha, Matějíček, Půhoný, Muška, Havlas, Procházka, Dušek, Petira, Dvořák, Kučera, Franc, Luštinec, Moučka, Bláha, Ježek, Valášek

Trenér: Zörkler

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Krofta ( Král J.) – Pilek, Hájek, Mrkvička, Patzelt, Kulda, Abraham, Homolka, Král P., Jursa, Hric, Bitman, Kačírek, Jakubec, Had, Bouřil

Trenér: Plíhal

Rozhodčí: Mejzlík – Jiruška, Hofman