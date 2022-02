I přesto, že se jabloneckých Vlkům nepodařilo ani v dohrávce Letce z Letňan porazit, neskládají zbraně a jsou rozhodnutí se dál poprat o play-off. Ale jednoduché to mít nebudou. Do dalších zápasů už nebude dres týmu oblékat hrající trenér Tomáš Plíhal.Bývalý forvard San José neodmítl nabídku z Německa a vedení klubu ho uvolnilo na tříměsíční hostování. Jablonečtí hokejisté budou mít v únoru program pořádně nabitý. A to všechno při běžném zaměstnání.

ŠANCE STÁLE EXISTUJE

To pro ně znamená z práce na led, z ledu na pár hodin domů a zase do práce. A ještě teď musí na ledě nahradit takového borce, jakým Tomáš Plíhal bezpochyby je. Zvládnou to? Tým povedou dosavadní asistent trenéra Plíhala Víťa Jankových a Jan Šuráň. Tréninky teď ale mužstvo vymění za zápasy.Tomáš Plíhal: „Z Jablonce určitě neodcházím. Ani nepůjdu do jiného týmu v Česku. Vrátím se. Ale sezónu teď dohraju na hostování v Německu a od příští budu zase působit u Vlků. Klub mě uvolnil do konce sezóny. Připojím se k týmu, který hraje třetí ligu a chce postoupit o ligu výš. Šance na play off v Jablonci určitě ještě existuje. Teď hrajeme s takovými mužstvy, jako je Hronov nebo Bílina a s nimi bychom měli bodovat, měli bychom je porazit. Čtvrteční zápas v Hronově je hodně důležitý, soupeř je v tabulce před námi. V této sezóně se nám proti Hronovu daří. Zatím jsme s ním neprohráli.“Víťa Jankových: „V Hronově se asi rozhodne. Měnit taktiku určitě nebudeme. Pokud hráči nedají gól, nedá se nic měnit. Bez branky není výhry. A my, trenéři, to, co se děje přímo na ledě, příliš ovlivnit nemůžeme.

ZAKONČOVAT ŠANCE!

Samozřejmě záleží vždycky na tom, jaké máme k dispozici hráče, kdo může a nemůže, kdo je zraněný. Není to profesionální soutěž, kluci chodí normálně do práce, mají své povinnosti v zaměstnání i doma. Tím je pak také zápas hodně ovlivněný. Měnit po odchodu Tomáše Plíhala nic nebudeme. Je to hokej a ten má svoje pravidla. Nejdůležitější je víc se soustředit na proměňování šancí a jejich zakončování.

PŘESILOVKU MUSÍ VYUŽÍT

V posledním utkání proti Letňanům nám nevyšly přesilovky. A to také rozhodlo o výsledku. Ani z jedné jsme nedali gól. V jiném zápase ano, a to nám pomohlo. I nevyužitá přesilovka určuje ráz utkání. A svoji roli pak hrajou nervy, protože kluci jsou z toho také nervózní, když se nedaří. Vidí, že šance mají, že si je vypracovali a pak je nevyužili.. Pak si začnou méně věřit. Tomáš nám bude na ledě určitě chybět. Je to velmi zkušený hráč, má svoje kvality a odehrál nespočet utkání. Na rovinu si musíme říct, že adekvátní náhrada za něj určitě nebude. Všichni mu přejeme, ať se mu daří. A ať se nezraní, to je pak zase důležité pro nás, protože se k týmu chce vrátit.“Nálada u jabloneckých hráčů není po dvou prohraných utkáních zrovna ideální, ale mají stále chuť se do play off probojovat. Určitě jim v tom pomůže i podpora fanoušků. „Teď se soustředíme na další zápas, na proměňování šancí a vítězství. V Hronově rozhodne: dáme – nedáme gól. Jsme schopni hrát vyrovnanou hru s kterýmkoli týmem, ale stále půjde hlavně o góly a také o disciplínu, aby nebyli zbytečně vyloučení. To jsou dva aspekty, které rozhodnou zápas. Prohra by příjemná nebyla. Ale ještě není určitě všemu konec.“

S KÝM HRAJÍ VLCI V ÚNORU?

sobota 5.2. Vlci – Draci Bílina

pondělí 7.2. Vlci – Dvůr Králové

středa: 9.2. Nová Paka – HC Vlci

sobota 12.2. Vlci – Lvi Most

pondělí 14.2. Děčín – HC Vlci

středa 16.2. Dvůr Králové – Vlci

sobota 19.2. Vlci – Děčín

středa 23.2. Vlci – Hronov

sobota 26.2. Letňany – HC Vlci

Domácí utkání od 18 hodin.