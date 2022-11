A od úvodního hvizdu bylo vidět, že za tímto cílem jdou. Kobra sice začala aktivně, ovšem Vlci tentokrát hráli pozorně a v šesté minutě šli do vedení, když střelu Duška dokázal brankář Kobry pouze vyrazit a dojíždějící Jursa bez problémů poslal kotouč do odkryté branky. Branka Vlky trochu uklidnila, do konce první třetiny se ještě několikrát ocitli ve slibných pozicích, ale další branka nepřišla. Šance hostů kryl pozorný domácí gólman Jelínek.



Změna skóre přišla hned v úvodní minutě druhé části, když opět Jursa pálil z prostoru mezi kruhy a hostující gólman byl bez šancí. Na hráčích domácího celku bylo vidět, že s druhou brankou narostlo jejich sebevědomí. Proti minulým zápasů lépe kombinovali, více si dovolovali v situacích jeden na jednoho a hlavně častěji stříleli. Důležitá situace přišla ve 28. minutě, kdy šli domácí do čtyřminutového oslabení, když sudí vyloučil Bouřila za vysokou hůl se zraněním. Vlci ale oslabení ubránili a po jeho konci přidali definitivně zlomový gól. Brokeš poslal kolmou nahrávkou do úniku Maďara a ten blafákem překonal hostujícího brankáře Sochůrka. Na ukazateli se hned rozsvítilo skóre 3 : 0! Hosté sice dokázali o minutu později snížit, ovšem Vlci je již do žádných dalších šancí nepustili. A všechny pokusy, ke kterým se hostující útočníci přeci jen dostali, kryl brankář Vlků Jelínek.



Do poslední třetiny pak nastupovali domácí s dvoubrankovým vedením a zdálo se, že by v poslední části mohlo ještě přijít drama. Ovšem hra Vlků tentokrát měla vzrůstající kvalitu, vyhrávali osobní souboje, dobře bránili a stříleli. Navíc hostující brankář Sochůrek nepřijel do Jablonce s nejlepší formou a deset minut před koncem v rychlém sledu dvakrát inkasoval po střelách Bouřila a Špačka. Drama se tak nekonalo a Vlci naprosto zaslouženě v utkání zvítězili.



Trenér Vlků Jan Šuráň: "Dneska jsme utkání odehráli velice zodpovědně. Konečně se nám podařilo hrát dobře do obrany. Díky tomu jsme nepřekombinovávali akce a v útoku začali střílet. Dnešních pět gólů je pro nás strašně důležitá výhra, pomocí které jsme se po sérii proher trochu uklidnili. Doufám, že v dalším utkání dovedeme na výkon proti Kobře navázat. Pochválit musím určitě našeho brankáře, který dnes odvedl velmi dobrou práci. Byl dva měsíce nemocný a my jsme rádi, že už se zase konečně mohl do hry zapojit. Máme k dispozici dva perfektní brankáře. Budeme rádi, když nás přijdou fanoušci podpořit!"

Zda tak došlo k definitivnímu obratu ve výkonech se ukáže ve středu 30. listopadu, kdy se v Jablonci představí čtvrtý celek tabulky Ústí nad Labem. A fanoušci, kterým tentokrát Vlci udělali konečně radost, věří, je jejich smečka bude dál bojovat v takové kvalitě, jakou předvedla tentokrát. A určitě je přijdou podpořit ještě ve vyšším počtu.



HC Vlci Jablonec : HC kobra Praha 5 : 1 (1 : 0 , 2 : 1 , 2 : 0)

Branky a nahrávky: 6. Jursa (Dušek), 21. Jursa (Dušek), 35. Maďar (Brokeš), 49. Bouřil (Švík, Jursa), 50. Špaček (Starý) – 35. Zídek (Jedlička)HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Horák) – Starý, Pavlů (A), Had, Filip, Abraham, Bitman, Kollert, Koutecký – Jursa, Maďar, Foerster, Špaček, Dušek (A), Plíhal (C), Bouřil, Švík, Brokeš.

Trenér: J. Šuráň.

HC Kobra Praha: Sochůrek (Kmec) – Stejskal, Knesl (A), Duda, Holý, Straka, Svach – Míšek, Tichý, Šťastný (C), Janča, Jedlička, Martínek, Zídek, Petrák, Kvasnička.

Trenér: M. Šeba.

Rozhodčí: Š. Glanc – S. Hradil, D. Thuma