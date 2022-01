Někteří byli sotva pětiletí, ale na ledě se pohybovali s velkou chutí. A ti, kteří ještě bruslit neuměli, si vyzkoušeli, jaké to je být hokejistou. Akci uspořádal HC Vlci ve spolupráci s Českým hokejem. Kromě zážitku v podobě prvních krůčků na ledě si každý účastník odnesl také zajímavý hokejový dárek.

Generální manažer klubu David Bartel k vydařené akci řekl: „Potěšila nás hojná účast dětí i rodičů. Připravili jsme pro ně program, do kterého se mohl každý na ledě zapojit. Půjčili jsme jim dresy a hned se tak mohli cítit jako opravdoví hokejisté, třeba jako jablonečtí Vlci. Na začátku jsme se také věnovali rodičům a představili jsme jim všechny naše klubové aktivity a kategorie, ve kterých u nás mládež hraje, informovali jsme je, jak trénujeme, kdo se jim na ledě věnuje. Zdůraznili jsme, že u těch nejmenších klademe důraz nejprve na rozvoj pohybové všestrannosti, až později pak na nácvik hokejových dovedností. Mezi malými návštěvníky byli nejvíce ti, kteří ještě hokej nikdy nehráli. A právě teď měli možnost si ho ochutnat. Trenéři mládežnických týmů se jim na ledě věnovali, připravili pro ně různé disciplíny, které se mohli formou her vyzkoušet, tak, jako to mají u nás připravené ti nejmenší, kteří pravidelně navštěvují školičku bruslení. Doufejme, že se alespoň třetina z příchozích u nás zaregistruje a bude mít chuť se naučit hrát hokej.Už máme několik odchovanců, kteří začínali u nás mezi nejmenšími a dnes, jako junioři, nastupují v A týmu a hrají druhou ligu. Máme přes tři sta mládežníků, kterým se věnují kvalitní trenéři."