Jablonec nad Nisou – K utkání domácí Vlci nastupovali již bez Tomáše Plíhala, který odešel do německého Landshutu a se snahou napravit kolaps ze středečního utkání s Kolínem. V něm sice vedli po první části 4:0, ale takto rozehraný zápas nakonec prohráli! A Mostečtí Lvi patří k hodně ofenzivně laděným týmům, takže se dala čekat třeba i gólová přestřelka.

Ta se ale zpočátku nekonala a na úvodní branku zápasu si tak diváci museli počkat až do 19. minuty utkání. Zdání vyrovnaného utkání však vzalo za své ve druhé části zápasu. Vlci i bez již zmíněného Plíhala a také nejlepšího kanonýra Bříšky v ní svého soupeře doslova rozebrali. Ve 28. minutě bylo na ukazateli skóre 4:0! A střelecké hody pokračovaly. Poté, co Tondr přidal branku na 5:0, se podařilo skórovat ve 36. minutě i hostům. Návrat do zápasu jim však Vlci nedovolili a po brance hostujícího Micala přidal svoji druhou trefu v zápase Gecko a domácí vedli o pět gólů. Havlůj sice dokázal v poslední části snížit, jenže domácí borci tentokrát žádné drama nepřipustili a po trochu šťastných trefách Frka a Brokeše upravili konečný stav na 8:2.

HC Vlci Jablonec – Mostečtí Lvi 8:2

Třetiny: 1:0, 5:1, 2:1

Branky: 19. Nezbeda (Babec, Gecko), 23. Nezbeda (Mulač), 25. Gecko (Babec, Pilař), 29. Maďar, 30. L.Tondr, 37. Gecko (Homolka), 51. Frk (Abraham, L.Tondr) , 59. Brokeš (Maďar) – 36. Mical (Smolka, Bakrlík), 46. Havlůj (Kundrt, Smolka)

Vyloučení: 5:8, využití: 1:1

Sestava Vlků: Hosnedl (Jelínek) – Melovič, Mrkvička, Pilař, Pavlů (C), Čechura, Abraham, Havelka – Šilhan, Hájek, Nezbeda, Frk, Homolka, Babec, Tondr Lukáš (A), Gecko, Brokeš, Mulač, Maďar.