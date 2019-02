HC RODOS Dvůr Králové n. Labem - HC Vlci Jablonec nad Nisou 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Ze strany jabloneckých Vlků se nejednalo o povedený zápas, hlavně, co se týče koncovky. Řada jejich šancí, ze kterých běžně branky padají, končila mimo svatyni domácího gólmana. Oproti tomu domácí mužstvo velmi dobře bruslilo a nedávalo Vlkům prostor k rozehrávce. A hlavně, šance, které si hráči Rodosu vytvořili, tak využili.

Vedoucí týmu Vlků Josef Březina hodnotil utkání slovy: „V zápase jsme sice vedli, ale domácí vyrovnali a pak už jsme spíš my dotahovali soupeřův náskok. Pokud bychom s takovým výkonem vstoupili do play off, tak asi pro nás soutěž rychle skončí. I když Dvůr Králové už nemá o co hrát, byl lepší. My máme pozici v play off sice jasnou a zajištěnou, ale tento náš dnešní výkon pro nás musí být velkým varováním.“

Domácí hokejoví fanoušci jinak ale museli být se hrou spokojení, protože se hrál rychlý hokej. A navíc domácí vyhráli, takže příznivci Rodosu odcházeli v pohodě. I když se pořadatelé báli, že fandové nedorazí, sešlo se jich v ochozech přes čtyři stovky.

Branky a nahrávky: 12. Ježek (Petira), 33. Fořt (Ježek, Sedláček), 45. Fořt – 7. Frk (Maďar), 57. Brokeš (Maďar)

HC RODOS Dvůr Králové n. Labem:

Čáp Josef 93, Janský Jan 3 – Matějíček Jiří 13, Tondr Martin 20, Franc Martin 22, Petira Michal 24, Faltys Vojtěch 33, Pokorný Miroslav 41, Karlík Lukáš 78, Hoskovec Jakub 8, Půhoný Jiří 14, Koffer Filip 21, Dušek Dominik 28, Sedláček Štěpán 35, Machač Michal 44, Luštinec Jakub 69, Havlas Vojtěch 86, Fořt Patrik 89, Ježek Jan 92, Valášek Milan 95

HC Vlci Jablonec nad Nisou:

Jelínek Jakub 30, Hosnedl Lukáš 62 – Melovič Petr 5, Mrkvička Tomáš 10, Pavlů Michal 12, Čechura Tomáš 13, Abraham Lukáš 18, Šuráň Jan 20, Havelka Dominik 58, Šilhan Jakub 4, Hájek Matěj 6, Nezbeda Tomáš 16, Frk Marek 17, Homolka David 19, Babec Jiří 21, Tondr Lukáš 22, Gecko Michal 31, Brokeš Tomáš 32, Mulač Jakub 88, Maďar Patrik 89, Bříška Kamil 91

Rozhodčí: Veinfurter – Řezníček, Křivohlavý

Diváci: 450