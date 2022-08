„Z týmu odešel Tomáš Mrkvička do Benátek. Z první ligy k nám přijde Antonín Dušek. To je obrovská posila, hrál extraligu a má za sebou stovky extraligových a ligových zápasů. Spolu s Tomášem Plíhalem to budou v našem kádru dvě velká jména. Vrací se i Tomáš, který na konci minulé sezóny působil v Německu. Hrát za nás budou i naši odchovanci nebo kluci, kteří hráli za liberecké juniory. Základ kádru zůstává podobný jako minulý rok. Nové posily nám určitě hodně pomohou,“ vyjmenoval jabloneckou kabinu kouč.

Soutěž bude mít v nové sezóně jinou organizaci. A pro vlčí smečku to znamená cestování skoro po celých Čechách. A to vedle zaměstnání hráčů a čtyř tréninků týdně je pořádná nálož. A zvládne jí jen ten, pro který je hokej sport číslo jedna.

„Druhá liga se bude hrát jen ve dvou skupinách, jako česká a moravská. V české skupině nás čekají hodně atraktivní zápasy, protože soupeřů bude daleko víc. Budeme hrát například proti Chomutovu, Ústí na Labem, Vrchlabí, Benátkám a dalším. Nebudeme střídat jen stále čtyři stejné, ale diváci v Jablonci uvidí i mančafty a hráče nové. Z finančních důvodů některé týmy soutěž ale také upustily, protože náklady budou daleko vyšší. Vzhledem k podpoře, jakou máme od města, to bude pro nás také hodně náročné. Ale snažíme se dát to dohromady, jak nejlépe to umíme. Jednoduché to ovšem nebude. Věřím ale, že konec v soutěži našemu týmu nehrozí,“ okomentoval situaci trenér.

Na konci minulé sezóny se Jabloneckým nedařilo, fandit chodili jen ti nejvěrnější. Teď vedení klubu doufá, že se zase ochozy stadionu zaplní a hráče podrží právě hlasivky fanoušků a celková atmosféra. „Uděláme maximum proto, abychom v soutěži uspěli a fanoušci zase přišli fandit. Stavíme tým tak, aby výsledky odpovídaly našim plánům. A kdyby to nešlo, tak ještě budeme soupisku doplňovat. „Máme ještě rozjednané dva tři hráče, kteří by měli do Jablonce přijít. V mančaftu jich je aktuálně dvaadvacet,“ informoval Jan Šuráň.

A co má pro novou sezónu na hráče připravené? Jaké kroky k úspěchu vlčí smečky zvolí?

„Vneseme do tréninku a do hry energický přísun a věřím, že to půjde,“ tajemně odpověděl trenér.

Pro fanoušky jsou to samé dobré zprávy, které slibují jejich návrat na stadion. Černou tečkou je pouze to, že zatím vedení klubu hledá nového nájemce oblíbeného bufetu.

Ale určitě už mohou dorazit na přípravná utkání, která Vlci do začátku soutěže mají naplánovaná. Včas budeme čtenáře deníku informovat.