Domácí celek zahájil zápas tlakem a hrálo se většinou v obranném pásmu Vlků. Odměnou za tlak jim byla vedoucí branka po devíti minutách hry. V situaci dva na jednoho zakončoval Šafránek ranou nad Horákovo rameno a Benátky vedly. A jejich aktivita pokračovala i nadále. Hodně se střelecky ukazoval Jabloneckým známý Kamil Bříška, zatím naštěstí bez úspěchu. Slibnou situaci měl na druhé straně Patrik Maďar, chyběla mu trocha štěstí, aby kotouč nasměroval za záda domácího brankáře. To měl naopak o pár minut později domácí Šafránek, když Horákem vyraženou střelu vrátil do sítě branky Vlků - 2 : 0. Vlci se nakonec do konce první třetiny také dočkali branky, když využili svoji první přesilovou hru. Střelou z levého kruhu snížil Patrik Maďar Za stavu 2 : 1 se šlo do kabin.

O aktivitě domácího týmu v úvodní části hovoří i to, že brankář Vlků Horák měl 20 zákroků! V úvodu druhé třetiny hráli Vlci přesilovku, úspěšní v ní nebyli. Ale ve chvíli, kdy již hráli domácí v plném počtu, našel Maďar nahrávkou zpoza domácí branky najíždějícího Brokeše a ten srovnal stav zápasu na 2 : 2. Hra se začala vyrovnávat, slibné situace byly na obou stranách. Největší šanci měl jablonecký Bouřil, po přihrávce Plíhala ale netrefil branku. Poté byly opět aktivnější Benátky, Vlci ale tlaku statečně čelili a byli to oni, kteří zahrozili, když po střele Kouteckého zvonila tyčka domácí svatyně. Domácím ale přálo štěstí a o chvíli později šli opět do vedení. V čase 34:03 pálil v levém kruhu nekrytý Šafránek a završil svůj hattrick! Ve 36. minutě byl vyloučený jablonecký Špaček. Vlci v oslabení ubránili, jenže vteřinku poté, co přišel Špaček na led, přihrál Bříška Zumrovi a ten doslova propálil vše před sebou a puk se zastavil až v síti za Horákovými zády – 4 : 2. A mohlo být ještě hůř, když domácí měli výhodu trestného střílení. Bříška ale neuspěl, a tak se šlo do kabin za „jen“ dvoubrankového vedení domácích.

V Příbrami hráli Vlci ukázkově. Chybělo trochu štěstí nebo zdařilá střela Špačka

Hned v úvodu poslední části mohli Vlci snížit, když se před domácím gólmanem ocitl v dobré pozici Kačírek. Ale neuspěl. A tak to byly opět Benátky, kdo byl úspěšný. Na 5 : 2 zvýšil po přihrávce Kamila Bříšky Lukáš Tondr. Tedy situace, kterou jsme v minulosti mnohokrát viděli od obou hráčů v dresu Vlků. Snížit mohl hostující Brokeš, brankář domácích, ale jeho pokus kryl. A v rychlém sledu přišlo po sobě několik slibných šancí Benátek, Vlci se s vypětím ubránili.

První desetiminutovka poslední třetiny tak byla hodně rušná. Zakončil ji v šanci hostující Dušek, gólman Sajdl ale svůj tým podržel a stav se neměnil. To platilo až do 55. minuty, kdy Jankovský projel až před Horáka v jablonecké brance a navýšil vedení domácího celku na 6 : 2. A to bylo také skóre, se kterým utkání skončilo.

Trenér Vlků Jan Šuráň: "Do utkání jsme dneska vstoupili naprosto laxně, jako kdybychom vůbec nechtěli hrát. Nebyli jsme schopní hrát. Brzy jsme dostali dva góly a po takovém začátku se vždycky špatně startuje a těžko se to dohání. Po první třetině jsme si řekli, že takhle teda ne. Ale srovnat se nám podařilo. Pak ovšem přišly dva fauly, jeden náš za nesportovní chování. Utkání rozhodl gól na 4:2. Teď v sobotu hrajeme konečně doma. Nevydařených zápasů teď máme na kontě až příliš, už je potřeba to otočit. Ale hraje se dál a my budeme bojovat dál."

Vlky v sobotu 26. 12. od 18 hodin čeká, konečně už na domácím ledě, zápas s pražskou Kobrou. V něm by konečně měli ukončit serii porážek v posledních osmi utkáních! Favoritem bude Kobra, ale fanoušci Vlkům věří.

HC Benátky nad Jizerou - HC Vlci Jablonec nad Nisou 6 : 2 (2 : 1, 2 : 1, 2 : 0)

Branky a nahrávky: 10. Šafránek (Jankovský, Dvořák), 18. Šafránek (Klodner, Dvořák), 35. Šafránek (Jankovský, Bříška), 39. Zumr (Bříška, Dvořák), 43. L. Tondr (Bříška, Zumr), 55. Jankovský (Hruška, Mašek) – 19. Maďar (Brokeš), 24. Brokeš (Maďar, Špaček)

HC Benátky nad Jizerou: Sajdl (Sejpal) – Čížek, Klodner, Mrkvička, M. Tondr, Mašek – L. Tondr, Bříška, Zumr – Hruška, Šafránek, Jankovský – Dvořák, Šíma, Hejňák.

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Horák (Jelínek) – Koutecký, Abraham, Filip, Starý, Had, Pavlů – Plíhal, Dušek, Maďar, Špaček, Jursa, Brokeš, Kačírek, Foerster, Bouřil. Rozhodčí: Pastier – Brož, Kettner.