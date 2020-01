Hokejoví fanoušci budou zklamaní. Dres Vlků už v této sezóně neoblékne Tomáš Plíhal. Vedení klubu se nedohodlo s vedením HC Kobra Praha a exkluzivní posila už Jablonci nepomůže.

Dres jabloneckých Vlků už nebude v této sezóně oblékat Tomáš Plíhal. Kluby se nedohodly. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

Generální manažer HC Vlci David Bartel: „I když se říká, že naděje umírá poslední, tak Kobra nám Tomáše Plíhala na další hostování neuvolní. Prezident Kobry s námi nekomunikuje. Nevím, na čem se spolu domluvili, ale nám to komplikuje další plány. Vím, že Tomáš by rád působil v Jablonci, nejen kvůli hokeji, ale také z osobních důvodů. Jeho další působení v Česku je ale v rukou vedení Kobry. Když nebude hrát za ni, tak si v Česku nezahraje třeba vůbec nikde. Plíhal teď stojí před rozhodnutím, buď budu hrát v Kobře nebo doma nikde. Pokud nechce ztrácet čas a čekat, jestli ho Kobra k nám uvolní a pokud chce hned dál hrát hokej, pak jediné řešení je odchod do Německa. Pro nás je to rozhodnutí špatné. Bez něj to na ledě nejde a další situace v tabulce bude pro nás těžká. Zůstane nám ale další kvalitní posila, Nevyhoštěný. A možná se vrátí Frk nebo Abrhám… Důležité je, že jsme s Tomášem Plíhalem už domluvení na další sezónu. Jak sám řekl, už nechce cestovat několikrát týdně na pražskou Kobru. Jablonec mu vyhovuje.“