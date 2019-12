A to také potvrdila hned ve 20 vteřina branka do sítě Jablonce. Fanouškům a možná i hráčům se zatmělo před očima a mnozí se řekli: „Už to začíná, nafasujeme desítku a bude hotovo.“ Ale opak byl pravdou. Další děj na ledě byl dramatický. Vlci bojovali jako opravdová smečka. Tři body chtěli urvat pro sebe a také si nechtěli nechat přetrhnout šňůru tří předchozích vyhraných utkání. A to se jim povedlo.

HC Vlci Jablonec - BK Nová Paka 4:3 (1:1, 0:2, 3:0)

Do řady výher přidali čtvrtou. Potvrdili, že jsou schopní v plném a poctivém nasazení ukázat soupeři, že v Jablonci se v předchozích letech hrál výborný hokej. A ten se hraje a bude hrát dál. Vlci si tak obstarali nejhezčí vánoční dárek. Další je pak čekal v šatně, slíbená stovka piv. A neminuly je také slíbené prémie za vyhraný zápas.

Nadílka pokračovala

Třetím vánočním dárkem pro ně byly plné ochozy diváků a výborná atmosféra, kterou jim fanoušky připravili a která je hnala za vítězstvím.

Kapitán domácích Tomáš Plíhal okomentoval dění na ledě slovy: „Byl to těžký zápas. Dvě třetiny z naší strany to byla plácaná. Nehráli jsme dobře, nebruslili jsme, jen jsme to od sebe odpalovali a to bylo vidět i na skóre, když jsme prohrávali o dvě branky. Před třetí třetinou jsme si v kabině řekli, co je potřeba, abychom se zvedli. Konkrétně některým hráčům bylo potřeba říct, co dělají špatně. Trochu se zvýšil hlas, padly nějaké výtky, ale hlavně to, jak musíme ve hře pokračovat, abychom vyhráli. Byla to motivace, abychom náš výkon ve třetí třetiny zlepšili. A podle toho jsme začali hrát. Vyplatilo se to, otočili jsme skóre a vyhráli. A hráli jsme tak také pro diváky, kteří si to zasloužili. Dneska byli super, bylo slyšet, jak nám fandí. Byl to zápas se vším všudy. Jiskřilo to i na ledě. Došlo i na nějaké to postrkování a šarvátky. Prostě jsme si v kabině jasně řekli, že je to posledních dvacet minut před Vánoci, že se vyšťavíme na maximum a vyhraje. A vyšlo nám to.“

Trenér Vlků Karel Hornický: „Průběh zápasu se odvíjel od dvacáté vteřiny, kde jsme nezachytili soupeřovu nahrávku a dostali jsme první branku. Pak se hra přelévala z jedné strany na druhou, bojovali jsme chvíli i sami se sebou. Pak jsme se dostali do pohody a vyrovnání. Po šokovém začátku to pro nás bylo plus. Ve druhé třetině jsme neproměnili naše šance a soupeř nás potrestal jednoduchostí. Hráči dojížděli a my jsme nestačili. Dostali jsme dvě branky. Výborně zachytal Jelínek,spoustu soupeřových šancí vychytal.Ve třetí třetině se nám podařilo zápas obrátit. Dali jsme branku, zvýšili bojovnost, která pak převažovala nad novopackou. Soupeře jsme nepouštěli do žádných vyložených šancí, šli jsme tvrdě za tím, abychom tři body vybojovali pro nás. Ubránili jsme i přesilovku pět na čtyři, pak šest na čtyři. Hosté pak odvolali gólmana. Za výhru jsme moc rádi. V kabině to bylo po zápase hodně bouřlivé. Poslední čtyři zápasy potvrdily, že když zlepšíme obrannou činnost dozadu a budeme proměňovat šance, tak jsme schopní kohokoliv porazit. V prvních dvou třetinách to bylo právě nepovedené v tom, že jsme šance měli, ale nekončily v brance Paky. Budeme mít teď klidné Vánoce, soupeři jsme v tabulce odskočili. Nadělili jsme si další tři body tak, jak jsme si přáli.“

David Bartel, generální manažer HC Vlci Jablonec: „Dnes je potřeba chválit. Hráči hned po utkání dostali premie a ještě sto piv, které jsem jim slíbil. Tentokrát spokojenost, bylo to krásný. I když ta dvacátá vteřina nás všechny vyděsila a řekl jsem si, to nám to teda pěkně začíná. Ale kluci se pak vyhecovali. Už je to daleko lepší než na samém začátku. Opět se potvrdilo, že velkou roli hraje Tomáš Plíhal. A my stále jednáme o tom, aby zůstal alespoň na celou sezonu. Body dnes zůstaly v Jablonci. A to mě těší. A měl jsem taky radost, že přišlo i hodně fanoušků. S každou výhrou se počet diváků zvyšuje, až mě to překvapilo, jak to na lidi působí. Dneska to bylo výborné, fanoušci nás hodně tlačili. Další domácí zápas hrajeme až 11. ledna.“