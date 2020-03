Do posledního zápasu II. ligy v letošní sezóně, proti Nové Pace, vykročili Vlci ve svižném tempu a první minuty zápasu se nesly ve znamení jejich tlaku. Jenže bez gólového vyjádření. Jejich šance k vedení zpočátku nevedly.

Vlci vyhráli | Foto: Březinová Dagmar

To bruslaři z Paky na tom byli lépe. První střela na domácí branku znamenala v sedmé minutě vedení. Autorem byl, kdo jiný, Jablonečák Hric. Hra Vlků se od té chvíle rozpadla, chyběla přesná rozehrávka, rychlý přechod do útoku a hlavně přesnost, jak v kombinaci, tak v koncovce. Nic na tom nezměnila ani vyrovnávací branka z hokejky Nezbedy v deváté minutě. Obraz hry se nezměnil až do konce první třetiny. Až diskuze v kabině přinesla změnu a od druhé třetiny se Vlci vrátili ke své hře z úvodu zápasu. A udělali dobře.