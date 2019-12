HC Vlci Jablonec – HC Lvi Most 3:1

Domácí se odrazili z nejnižších pater tabulky a stoupají nahoru. Aktuálně jim patří páté místo. „Od počátku jsme lépe bruslili, hráli jsme velmi dobře jak dopředu, tak dozadu. Výbornou jsme měli i obrannou činnost. Musím kluky pochválit za to, jak se k zápasu postavili a jak se připravili,“ nešetřil slovy chvály trenér domácích Karel Hornický.

Jeli naplno bez pauzy

Hráči zápas s druhým týmem tabulky nepodcenili. A znát na nich nebyla ani únava, když mezi dvěma zápasy neměli ani čtyřiadvacet hodin odpočinku. Utkání se Lvy byla totiž předehrávka vánočního duelu, který by jinak hráli až 28. prosince.

Skvělý výkon, podle trenéra, podal také brankář Jelínek, který Vlky v napínavých soubojích u domácí branky podržel. „Vyhráli jsme zaslouženě, měli jsme i v závěru utkání víc fyzických sil, než soupeř, a to i přesto, že jsme hráli dva zápasy za sebou. Únava na našich klucích nebyla znát,“ chválil hru Vlků trenér Hornický.

Věří, že play off vyjde

Zápas sledoval také generální manažer klubu David Bartel. I on byl spokojený. „Za víkend jsme vybojovali šest bodů, to je super. Kluci hráli dobře, a to i kombinačně. A kdyby pokračovali v tomto nasazení, tak věřím, že se můžeme play off, o které stále bojujeme, dočkat a že v play off mohou nastat i příjemná překvapení. Výborný výkon odvedl také gólman Jelínek. V závěru jsme sice trochu polevili, ale body jsme ubránili, “ řekl k domácím zápasu proti Lvům David Bartel.

Plíhal je opora i vzor

Velkou úlohu v týmu bezpochyby má Tomáš Plíhal, který svoje mnohaleté zkušenosti v NHL i v dalších soutěžích předává jabloneckým hráčům. „I když není někdy zase až tak vidět, tak Tomáš odvede takovou tu černou práci, že vyhraje všechny buly a hlavně restartoval výborně kabinu. Je vždycky tam, kde je potřeba. Kdybychom takhle hráli od začátku soutěže, tak jsme dneska mohli mít příjemnější starosti v horních patrech tabulky s tím, jak co nejlépe odehrát play off. Ale věřím, že v něm hrát budeme,“ zdůraznil optimistickou předpověd duelu s Pakou generální manažer Bartel.

Vlci jsou na cestě k tomu, aby fanoušky potěšili a představili se v utkáních s nejlepšími mužstvy. A že v nich podají, když se play off povede, ty nejlepší výkony, o tom není pochyb. Dobře ale vědí, že soupeři z prvních míst tabulky mají výborné podmínky, nadstandardní fyzičku a mnohdy kabinu plnou bývalých hráčů NHL.

„Náš kádr budujeme, je hodně mladý a perspektivní. Mysleli jsme si, že s některými se budeme muset rozloučit, protože nepodávali takové výkony, jaké jsme od nich čekali. Ale teď se rozjeli a už to tak jednoznačně říct nemůžu,“potvrdil Bartel.

Vlky čeká nadílka

Zdůraznil, že letos chtějí Vlci soutěž se ctí odehrát, dostat se do play off a možná v něm i příjemně překvapit. „Věřím, že s týmem, který budujeme, bychom za rok, dva mohli zase ohrozit nejvyšší místa v play off a zasáhnout do finálových bodů,“ plánoval za vedení generální manažer.

Vlci mají před s sebou v letošním roce ještě jedno utkání. Na domácím ledě přivítají Novou Paku. Zápas to je důležitý a určitě přinese kvalitní podívanou. Na jabloneckém ledě si tým trenéra Karla Hornického nechce nechat přerušit sérii tří vítězných zápasů. Naopak chce v této šňůře pokračovat. A vedení klubu hráče náležitě motivuje. „Mají zajímavou motivační částku za účast v play off. Od začátku soutěže máme daná pravidla. A na Novou Paku jsme vypsali mimořádné, zajímavé prémie. Tento zápas bereme za velmi důležitý. Od soupeře nás dělí jen několik bodů. Hráči o prémiích vědí, tak doufám ve vítězství,“ přeje si Bartel.

Útrata šla na šéfa

Po předchozím vítězném zápase ve Dvoře Králové si hladoví Vlci zašli na večeři na účet šéfa. „Byla to slušná suma. Tradicí se to nestane, ale tentokrát jsem to za ně zaplatil rád, měl jsem radost, že vyhráli," dodal David Bartel.