Zápas začal velkou šancí Děčína hned v úvodní minutě, Jelínek ale Ziku vychytal. Poté se zrodilo několik slibných příležitostí na obou stranách a v páté minutě šli Vlci do vedení, když Tržický dorázil do branky domácím gólmanem vyražený kotouč. Z vedení se radovali pouze tři minuty, když po vhazování před Jelínkem pálil úspěšně Zika a srovnal stav zápasu. To vydrželo až do sedmnácté minuty, kdy se před domácím brankářem objevil Pavlů a zasunul kotouč za jeho záda. S jednobrankovým vedením Jablonce se šlo do kabin po první třetině. V úvodu druhé části byl vyloučený jablonecký Abrahám. Děčínští se usadili před Jelínkem a nakonec Černým přesilovou hru proměnili ve vyrovnávací branku. A výhodu přesilové hry dostal domácí celek v polovině základní hrací doby, když na trestnou lavici šel nejprve za sekání Mrkvička a apůl minuty po něm za podrážení Kulda. Přesilovku pět na tři pak Děčínští využili a po střele Faigla se ujali vedení.