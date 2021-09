Manažer HC Vlci David Bartel: "Nedaleko Bíliny měl autobus poruchu. A začalo drama. Mančaft musel na utkání dorazit. Tak nezbývalo nic jiného než zavolat taxíky a dorazit na led soupeře. Jinak by to mohlo dopadnout špatně. Zvládli to, nastoupili a vyhráli."

Start do nové sezony se jabloneckým hokejistům vydařil. Proč vydařil? Podívejte se na vývoj utkání. Špatný vstup a inkasované čtyři branky v první části hry. Pomalý vzestup ve druhé třetině, dokonaný obrat v té třetí a vynikající závěr v prodloužení.

Vlci ukázali sílu, odhodlání a bojovnost, když zdánlivě ztracený zápas po nepovedené první části otočili. Projevila se i zkušenost jabloneckých „mazáků", kteří se prosadili v koncovce právě v rozhodujících chvílích. Body po takovém obratu a výkonu v závěru jsou obzvláště cenné a pro morálku týmu mají velikou hodnotu.

Vlci, poté, co ve druhé třetině snížili na rozdíl dvou branek, zlomili svého soupeře hned v úvodu třetí části. Dvě branky v rozmezí dvanácti (!!!) vteřin, to není zcela obvyklý jev a Bílina již nenašla zbraň na to, aby Vlky zdolala.

A v podobném duchu, jako začala třetina třetí, začalo i prodloužení. Trvalo pouhých 56 vteřin a Vlk Bouřil zápas ukončil. "Chlapci výborně," radovali se jablonečtí fanoušci, kteří se dozvěděli výsledek utkání.

Hrající trenér Tomáš Plíhal: "Autobus měl píchlé kolo, do Bíliny, asi dvacet kilometrů, už nemohl dojet. Chvíli jsme přemýšleli, co uděláme. Pak jsme zavolali taxíky z Bíliny. A kluci, kteří tam jeli autem,nám přijeli pro věci. Ti, kteří se nevešli do taxíků, jeli vlakem, protože zastávka byla kousek a vzdálenost asi pořádná. Přijeli jsme, oblékli se a šli hrát. Pvní třetina nám nevyšla, ještě nám nejezdily nohy. Od druhé třetiny už to bylo o něčem jiném. Nebýt ty první třetiny,kdy nám dali čtyři góly, jsme je ve zbývajícím čase zcela přehrávali. Rozhodující gól padl v prodloužení, dali jsme ho hned v první minutě."

David Brokeš, hráč: "Prasko nám kolo, takže nás odstavili a nezbývalo nic jiného, než si poradit. Čtyři kluci tam jeli autem, tak přijeli pro naše bágly. Někdo jel taxíkem, někdo vlakem. Když jsme tam dorazili, tak domácí říkali, že začneme o půl hodiny dýl. Ale najednou přiběhli, že se ve tři čtvrtě na šest začíná. A to jsme tam dorazil v pů a dvě minuty. Tak tak jsme se oblékli a bez rozcvičení začali hrát, podle toho vypadala první třetina. Takže celkově dva body za výhru v prodloužení jsou krásný výsledek. Pak jsme se rozjezdili, dostali se do tempa, byli jsme lepší, dokazovali jsme to i gólama.

A ve středu 22. září s Novou Pakou zahájí VLCI sezónu na vlastním ledě. Začátek je v 18 hodin.

HC Draci Bílin – HC Vlci Jablonec 5 : 6 po prodloužení

Třetiny : 4 : 1,1 : 2, 0 : 2, 0 : 1

Branky a nahrávky: 8. Bartoš (Daniel), 13. Nerad (Klisunov), 15. Klisunov (Zdeněk), 19. Bartoš, 38. Daniel (Uher) – 15. Kapička (Brokeš, Plíhal), 33. Plíhal (Kulda), 33. Nevyhoštěný, 42. Hájek (Bouřil, Nevyhoštěný), 42. Kapička (Brokeš), 61. Bouřil (Abraham, Nevyhoštěný)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Krofta (Jelínek) – Abraham (C), Pavlů, Charvát, Kulda, Bitman, Had, Tržický – Hric (A), Kačírek, Král – Brokeš, Nevyhoštěný (A), Jursa – Hájek, Plíhal, Kapička – Bouřil