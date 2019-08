Vlky čeká zhruba měsíční příprava, ve které mimo jiné sehrají i šest přátelských utkání. Aktuálně tým tvoří 23 hráčů a 3 brankáři, kteří se budou intenzivně připravovat na jabloneckém ledě a na konci srpna bude uzavřena soupiska. Další hráči jsou v jednání. Termíny přátelských zápasů, na které můžete přijít domácí tým povzbudit:

20.8. Vlci Jablonec vs. HC Stadion Vrchlabí, v 18 h.

22.8. HC Rodos Dvůr Králové vs. HC Vlci Jablonec

27.8. NED Hockey Nymburk vs. HC Vlci Jablonec

31.8. Vlci Jablonec vs. China Golden Dragons, v 18 h.

4.9. HC Stadion Vrchlabí vs. HC Vlci Jablonec

5.9. Vlci Jablonec vs. NED Hockey Nymburk, v 18 h.