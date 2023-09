Jablonec zažije v neděli 24. září po několikaměsíční přestávce hokejovou premiéru v krajské soutěži. V krajské lize mužů A tým Vlci Jablonec nastoupí na domácím ledě od 18,15 hodin proti HC Lomnice nad Popelkou. Jablonec bude mít v nové sezóně ještě jednu raritu. Na led stejné soutěže vyjedou dva týmy. Město budou reprezentovat HC Vlci Jablonec a HC Gepardi Jablonec.

Roman Švík - HC Vlci Jablonec | Foto: Dagmar Březinová

V jakém složení a s jakými plány se krajským soupeřům postaví Vlci prozradil zkušený Roman Švík.

Jak jste připravení na první zápas?

Věřím, že jsme připravení dobře. Dolaďujeme ještě nějaké maličkosti. Někteří hráči se vrací k hokeji po dvouroční pauze. Ale věřím, že si to sedne.



Hrajete první zápas doma, jakou čekáte podporu fanoušků?

Jsem na to zvědavý. Na prvním našem přípravném zápase bylo fanoušků dost.



Kdo vás trénuje?

Jablonecká hokejová ikona Tomáš Měrtl. A tréninky s ním jsou velmi kvalitní.



Takže jste se na soutěž poctivě připravovali?

Nebyla to úplně jednoduchá situace kolem jabloneckého hokeje. Tým, který máme, tvoří většinou odchovanci HC Vlci, jsou do toho zapálení, na tréninky chodí. Mají ale také ještě další svoje povinnosti. V pátek, na předzápasovém tréninku jsme téměř všichni. Věřím, že si kluci sednou, jak už to je vidět v kabině. A to chceme přenést i do hry. Tým bude určitě šlapat. Dostali šanci co nejdříve si najít své místo v A týmu, získat zkušenosti, aby do dvou, tří let vybojovali pro Jablonec postup do druhé ligy.



Koho uvidí fanoušci ze známých tváří Vlků?

Určitě ano. Do několika zápasů za nás nastoupí třeba Matěj Hájek, který obléká dres pražských Letňan. Předminulou sezónu vyhrál v týmu Vlků bodování. Z loňského mužstva jsem tady zůstal já, Daniel Pilek a Vojta Duschka.



Jak jste se smířil s tím, že druhá liga v Jablonci tuto sezónu nebude?

Mne i všechny hráče to hodně mrzelo a mrzí, že v Jablonci druhá liga už nebude. Všechny nás to zaskočilo a je nám to líto. Do nové sezóny byli připravení noví hráči a já osobně jsem se na ni těšil. Musíme to vzít tak, že se to v hokeji děje, že tým spadne třeba z extraligy až do kraje. Přáli bychom si, aby nad námi lidi nezlomili hůl. Do druhé ligy chceme Jablonec zase vrátit.

Proč jste se rozhodl dál hrát v dresu Vlků?

Proto, že za ně hraju už od dětství, je to můj mateřský klub a chci, aby uspěl a dál v Jablonci fungoval. Současná situace, jak už jsem říkal mě mrzí a je mi líto, jak to dopadlo.

Hráli jste vyšší soutěž…jak si povedete v kraji?

Úroveň kraje není tak špatná, jak si někdo myslí. Má určitě svoji kvalitu. Kdyby nás z původního týmu zůstalo víc, věřím, že dokážeme obhájit titul a vrátit se zpátky do druhé ligy. Ale zůstali jsme z loňského roku tři a máme mužstvo doplněné bývalými odchovanci. Nebude to úplně jednoduché, ale chceme se probojovat do play off, kam se dostane šest týmu z osmi. A máme určitě na to, abychom se v základní části točili kolem čtvrté, páté příčky. A pak play off, to je už vabank. Stoprocentně chceme druhou ligu do Jablonce vrátit. Tvoříme úplně nový tým, vrací se bývalí naši odchovanci, budou dorůstat junioři. Ti musí získat co nejvíce zkušeností a dostat klid na hokejku. Do dvou, tří let věřím, že bude druhá liga v Jablonci zpátky.



Dovedete si představit zápas proti Gepardům?

Bude to určitě zajímavý souboj jabloneckých šelem. Věřím, že lidé se přijdou ze zvědavosti podívat. Ale nebude to nijak vyhrocené a vyhecované. Gepardi mají silný tým. Ale mají průměrný věk kolem pětatřiceti let. My máme kluky mezi dvaceti až čtyřiadvaceti roky. Takže u nás je možnost progresu větší. V této sezóně jim budeme ale určitě vyrovnaným soupeřem a v budoucnosti už je budeme porážet. To je náš cíl.



Jak tipujete první mistrovské utkání s Lomnicí?

Věřím, že vyhrajeme 4:2. A chtěl bych pozvat všechny fanoušky jabloneckého hokeje. Měli jsme připravenou slavnostní buli, kterou by vhazoval hráč libereckých Tygrů, obránce David Aubrecht. Bohužel má ve stejném čase svůj zápas sTygry. Věnoval nám ale svůj podepsaný dres. V soutěži, kterou připravíme pro fanoušky a která bude probíhat o přestávce, si ho vítěz odnese jako výhru. A připomínám také, že vstupné na zápas je zdarma.