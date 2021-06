V uplynulých dvou letech v rámci Programu rozvoje jabloneckého hokeje stabilizovali mládežnickou základnu a trenérský tým. V nové sezoně přechází do další fáze.

„Pro hráče v jabloneckém klubu v dětských a mládežnických kategoriích jsme připravili unikátní tréninkový systém. Tento inovativní systém pro rozvoj hráčů vychází především z americké koncepce „ADM – american development model“, švédské „Svensk Ishockey strategie 2017-2022“ a finské „Suomalaisen jääkiekon strategia“. Z těchto tří modelů je do JHS zahrnuto vždy to nejlepší, co jednotlivé modely nabízejí pro hráče v rámci hokejového rozvoje,“ řekl k nové koncepci šéftrenér Jan Šuráň.

Ten je také duchovním otcem systému. „Jedná se o výjimečný systém, který nemá v ČR obdoby. Jde o komplexní systém rozvoje dítěte od chvíle, kdy přijde do klubu a začne se učit bruslit ve 4-6 letech až po dospělého hokejistu“, popsal novinku autor. Více o celém systému se můžete dozvědět také na webové stránce jhs.hcvlci.cz.