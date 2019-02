Jablonec n. N. – Šlágr kola II. hokejové ligy se hrál ve Vrchlabí, kde se utkaly první dva celky tabulky. Domácí, kteří se netají myšlenkami na postup do I. ligy, nastoupili do zápasu se všemi svými hvězdnými oporami, tedy s Vašíčkem, Bednářem a Hlinkou.

V dalším zápase II. ligy sehráli jablonečtí Vlci vyrovnaný duel s Vrchlabím. Nevyužili ale přesilovku pět na tři a několik akcí. A za to přišli o body. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

Od začátku také bylo více iniciativy na jejich hokeji končily na strážci jablonecké svatyně Hosnedlovi. V první části hry tak diváci žádnou branku neviděli a zdálo se, že i přes šance na obou stranách tomu tak bude i po druhé třetině.

Jenže před jejím závěrem putoval na trestnou lavici hostující Maďar a následnou přesilovou hru domácí využili. Šťastným střelcem byl Bendík a do konce třetiny scházelo 43 vteřin. Jestliže v předcházejících částech hry branky nepadaly, pak v úvodu třetího dějství viděli návštěvníci během minuty hned tři.

ŠKODA TÉ PŘESILOVKY

Nejprve domácí Hlinka zvýšil na dvoubrankový náskok, vzápětí Mulač snížil, ovšem po patnácti vteřinách Půlpán opět nastolil dvoubrankové vedení Vrchlabí. Dvoubrankový rozdíl pak přes veškeré snahy obou týmu vydržel až do konce. Vrchlabí si tak upevnilo vedoucí pozici v tabulce. Vlky čeká v sobotu na domácím ledě silný celek Sokolova.

Trenér Vlků Petr Vyskočil okomentoval utkání slovy: „První třetina byla z našeho pohledu vcelku solidní, 0:0. Negativní byla zase naše disciplína. Soupeře jsme pustili třikrát do přesilovek, pozitivní zase bylo, že jsme je ubránili. Druhá třetina byla vcelku srovnaná. Měli jsme dlouhou přesilovku pět na tři, ale nevyužili jsme ji. A to rozhodlo zápas. Soupeř i my jsme měli další šance, ale pak Vrchlabí odskočilo na 1:0 do vedení při našem oslabení. V závěru jsme dostali hloupý gól, neuhraný kotouč na útočné modré čáře.