HC BAK Trutnov – HC Vlci Jablonec 4:6 (0:1,2:1,2:4)

Úvod zápasu sice patřil domácím, jenže úvodní tlak Vlci ustáli a v 5. minutě, po rychlém protiútoku dvojice Frk – Kačírek, poslal druhý jmenovaný hosty do vedení. „Domácím jsme dovolili jejich hru a my jsme nebyli schopní vyplňovat prostory, napadání nebylo stoprocentní. Nedostali jsme se příliš do akcí. Ale když pak k jedné ano, vedli jsme z toho 1:0, řekl trenér Hornický.

Trutnov sice měl po celý zbytek prvního dějství převahu, v cestě jeho snah byl ale výborně chytající Jelínek v jablonecké brance. Hned v úvodu druhé třetiny Trutnov využil přesilovou hru při vyloučení Maďara a srovnal stav utkání. „Ve druhé jsme chtěli víc napadat, zvýšit aktivitu, hlídat střední pásmo. Ale nepovedlo se nám to. I tak ale byla druhá třetina lepší než úvodní,“ uvedl kouč. Radost Trutnova z vyrovnání trvala jen 12 vteřin. Hned po vhazování přišel atak po ose Pilař – Jursa a střílející Nezbeda a Vlci opět vedli. V počtu střel na branku byli lepší domácí, v efektivitě ale dominovali hosté. To vše ale byla pouhá předzvěst toho, co ještě mělo přijít. O tři minuty později bylo opět vyrovnáno a stav 2 : 2 vydržel až do konce druhé třetiny.

Při nástupu do poslední části se Trutnovští hecovali pokřikem: To bude úplně jiná třetina!“.A byla! Jenže tak si ji asi domácí nepředstavovali. Obraz hry se totiž změnil ve prospěch Vlků. „Třetí třetina pro mne byla zadostiučiněním. Kluci úplně odbrzdili. Aktivně napadali. Soupeř nemohl rozehrát. Víc jsme stříleli., Měli jsme všechny puky. Bylo to to ideální, co bychom měli hrát,“ chválil trenér Vlků.

„Branka Homolky nám ve 42. minutě zvedla sebevědomí, vyrovnání domácích ve 49. minutě na tom nic nezměnilo. A opakovala se situace z druhého dějství. Domácí srovnali, my jsme bleskově udeřili. I tentokrát uteklo pouhých 12 vteřin a Miškovský nás poslal opět do vedení,“ komentoval vedoucí Vlků Josef Březina.

A o tři minuty později se radovali Jablonečtí znova, když domácího gólmana překonal Pilek. Rychlou odpověď ukázali i Trutnovští a v téže minutě snížili. Jenže statečně bojující Vlci si již vítězství vzít nenechali a v dramatickém závěru to do prázdné branky domácích stvrdil Nezbeda. Vlci si tak po obětavém a bojovném výkonu zaslouženě přivezli z Trutnova cenné tři body.

„Projevila se obrovská sílu našeho týmu. Kluci to ubojovali a dokázali, že, když budou takhle hrát, tak že to půjde. Mladí se konečně zabudovali o týmu, staří na sebe vzali zodpovědnost,“ zhodnotil Karel Hornický. . „Tento výsledek by nás mohl nakopnout a mohli bychom udělat šňůru vítězných zápasů. A potvrdit, že teď už to půjde,“ plánoval trenér Vlků.

Branky: 22. Jedlička (Kubinčák, Pražák), 25. Šimoníček (Svoboda), 49. Poul (Krsek, Faltys), 53. Jedlička (Kubinčák, Janoušek) – 5. Kačírek ( Frk ), 22. Nezbeda ( Jursa, Pilař ), 42. Homolka , 49. Miškovský ( Homolka ), 53. Pilek ( Homolka, Tržický ), 60. Nezbeda ( Pavlů ) Sestava Vlků : Jelínek ( Mašek ) – Čechura, avlů, Pilař, Krejsa, Tržický, Pilek – Maďar,Kačírek, Frk –Jursa, Nezbeda, Král – Pulec, Homolka, Miškovský – Gecko, Švík, Bouřil