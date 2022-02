A od začátku utkání to vypadalo, že tentokrát není o čem pochybovat a vítězství bude jen otázkou výše skóre. Vlci totiž na svého soupeře „vlítli“ a po devíti minutách vedly 3 : 0! A to ještě další šance zůstaly nevyužité, stejně jako Kapičkou neproměněné trestné střílení.Jenže s poměrně snadným vysokým vedením přišlo sebeuspokojení nebo myšlenka, že to půjde samo. Po zvolnění tempa a chybách v obraně se do kabin po prvním dějství odcházelo za stavu 3 : 2.