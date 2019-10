Vlci začali bojovně, dostali svého soupeře pod mírný tlak, jenže chyběla přesná koncovka.

Za nevyužité šance přišel trest. Soupeř z ojedinělé akce ve 13. minutě Kolaříkem překonal Jelínka a hosté vedli. Své vedení pak na počátku druhé třetiny ještě navýšili a domácí, přes velkou snahu, dlouho hledali recept na překonání dobře chytajícího Ilašenka.

Našli ho až v přesilovce pět na tři ve 36. minutě, kdy se trefil Pavlů. V dále trvající přesilovce se trefili ještě jednou, jenže hlavní sudí po zmatené gestikulaci branku neuznal.

A POTOM ZAČALA MELA!

Protestující Pilař vyfasoval „desítku“, stejně tak, jako kapitán Pavlů. Ten však po další diskusi s mužem v pruhovaném dostal trest do konce utkání. Vlci tím pádem přišli o dva muže z obrany, což nebylo za dané situace moc dobré. S jednobrankovou ztrátou šli Jablonečtí borci do třetí třetiny. A hned v jejím úvodu bylo ještě hůř. Řisuty zvýšily vedení na 3 : 1.

Domácí se pak snažili seč mohli, snížili, hosté ale opět kontrovali.

HRÁLI JEN VE TŘECH

V závěrečné hře bez gólmana Vlci snížili, jenže od dalšího tlaku je odvedla opět velmi vypjatá situace s nepřesně pískajícím rozhodčím. Po ní „fasoval“ tresty jak na běžícím pásu Frk. Skončilo to trestem ve hře a odchodem Frka do kabin. „Doplatili jsme na dvě věci: Jednak na neproměňování šancí a nepřesnou koncovku. A pak taky na nedisciplinovanost. Emoce jsou vždy vypjaté, ale sudí svůj verdikt zpět nikdy nevezme, i když je sebehloupější. A hráči to prostě musí nějak pobrat. Ve chvíli, kdy jsme potřebovali tlačit, jsme se naopak oslabili. Kluci bojovali, ale tentokrát to nestačilo a to, že neudrželi nervy na uzdě, to je špatné,“ hodnotil zápas vedoucí týmu Vlků Josef Březina.

David Bartel, generální manažer HC Vlci:

„Herně se zvedáme, ale pak přijdou okamžiky, kdy jsme zase dole. Na to, že všichni hráči prošli minimálně extraligovými juniorkami, tak někdy propadnou díky žákovským chybám. A za ně nás Řisuty trestaly. Utkání ještě hodně ovlivnily emoce. Hráče jsem chápal. Ale selhali také diváci, kteří hodili několik kelímků na led, a to se nelíbilo rozhodčím. No a za to zase vyfasujeme disciplinární trest. Podle mne rozhodčí toto utkání neudržel v ruce. Jak se říká, lil olej do ohně. Upozorňoval jsem delágata, že to skončí bitkou. Bitka z toho, bohudík, nebyla, ale emoce na pochodu byly. V půlce druhé třetiny nám rozhodčí vyloučil kapitána Paulů. Celkově se ale mužstvo zvedá. Potřebujeme už jen toho lídra, pořádnou posilu. A ta je na cestě. Byl jsem mezi druhou a třetí třetinou v kabině. Zrovna tam klukům kapitán sliboval basu piv, když to ve třetí třetině otočí. A přidal se ještě někdo další s další basou. Tak jsem se zapojil a slíbil jsem jim ještě extra bonus, deset bas piv za to, když vyhrajou. Šance k tomu měli. Jsem rád, že kabina žije. Věřím, až přijde ta posila, tak se to chytne a bude to jen lepší. Nikdo nechce prohrávat. A kluci určitě chtěli po vítězném zápase v Trutnově doma vyhrát. Mají, co chtějí. Snažíme se, aby měli materiální podmínky a peníze takové, jaké jsou možné. Teď už je to na nich. A k tomu potřebujeme ještě trochu štěstí a pak tu avízovanou posilu.“

Trenér Vlků Karel Hornický:

„První třetina byla v našem podání dobrá herně, ale zakončení nulové, to nám vázne. Soupeře jsme sice přestříleli, ale lekci z produktivity nám udělily Řisuty. Dostali jsme zbytečnou branku po individuální chybě. Nebyli jsme schopní z vytvořených šancí dát gól. Soupeř dal dvě střely na bránu a vedl 1:0.



Ve druhé třetině uděláme další chybu, necháme hráče odjet a ten vystřelil a prohrávali jsme 0:2. To byl dost frustrující začátek. Ale pak jsme dali na 1:2 a vypadalo to, že se sebereme. Ovšem rozhodčí nám neuznal vyrovnávací branku na 2:2 a začaly pracovat emoce. V kabině jsme si říkali, že třetí třetina musí být naše. Vrhli jsme se do boje, ale sotva jsme vlezli na led, prohrávali jsme 1:3. Dali jsme ale na 2:3, vypadalo to nadějně. Ale vzápětí jsme dostali na 2:4. A to už někteří hráči psychicky neunesli.“

Vyrovnání Vlků viselo ve vzduchu, ale další branka je zase srazila k ledu. S gólem, který dostali, nemohl gólman nic dělat. Jablonečtí nevyužili přesilovku. Až v power play pak upravili na 3:4. Na střídačce jasně zaznělo: Jdeme do toho! Rychle musíme obrátit hru! A možná by se to i povedlo, kdyby nedošlo ke konfliktu.



„Kapitánovi ruply nervy. To bych ještě pochopil, to se stane. Ale že taky dalším čtyřem hráčům, to už nedokážu pochopit. V dané situaci bylo potřeba zachovat chladnou hlavu. Věřili jsme, že se dá výsledek otočit, jen že musíme jít do rizika. A místo toho jsme šli do konfliktu s rozhodčím. A skončili jsme na ledě ve třech, soupeři v pěti. Puk nám už nepůjčili a my jsme ho ani nevybojovali, abychom ještě něco zkusili. Pro mne to bylo dnes veliké zklamání, že jsme nenavázali na vítězství z Trutnova. To, že se nepodaří dát branku, to chápu. Ale my jsme hlavně nebyli trpěliví. A v hokeji platí dvojnásob, že trpělivost přináší růže. A co říct na to, že šli čtyři hráči do kabin…. Ještě chvíli a neměli bychom s kým hrát. My jsme nezvládli závěr a hráči hlavně svoji psychiku. Na pondělním tréninku se k tomu určitě musíme vrátit a hovořit o tom. Takhle to nejde, aby na domácím utkání hráči pohořeli tímto stylem. V dalším nám bude určitě chybět Frk. Jeden zápas bude určitě stát. Dostal trest ve hře a co ještě vyfasuje od disciplinárky, to si netroufám odhadovat. Takže teprve uvidíme. A to bude velké oslabení, to bude znát. Musíme udělat změny ve složení útoků a obran. Musí tam být ti, na které se může celý tým spolehnout. Navíc jedeme do Děčína. A tam to nebude procházka růžovou zahradou. A v neděli 2. listopadu nás doma čeká Vrchlabí, další těžké utkání.“

Třetiny : 0 : 1, 1 : 1, 2 : 2

Branky a nahrávky: 36. Pavlů (Čechura, Frk), 51. Miškovský (Jandejsek, Nezbeda), 59. Homolka (Nezbeda) – 13. Kolařík (Hovsepyan, Okegawa), 22. Formánek (Keszi, Vyskočil), 41. Patyk (Fortelka), 55. Bernáth (Dostál, Hovsepyan)

Vyloučení : 8 : 9 , navíc Pilař a Pvalů ( Jbc ) 10 min osobní trest, Pavlů ( Jn ) osobní trest do konce , Frk (Jn ) 10 min osobní trest + trest ve hře .

Využití : 2 : 0

Sestava Vlků : Jelínek ( Mašek ) – Čechura, Pavlů, Pilař, Krejsa, Pilek, Jandejsek - Maďar, Kačírek, Frk – Jursa , Nezbeda, Král – Pulec, Homolka, Miškovský – Gecko, Bouřil