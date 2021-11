V dalším zápase II. ligy vyfasovali Vlci první branku už po 52 vteřinách! Soupeř z Nové Paky se do toho od úvodního hvizdu pořádně obul. Hosté zamkli Vlky před jejich brankou a skórovali! Z šokujícího úvodu se však domácí dokázali rychle otřepat. V čase 2:19 vyrovnal přesnou střelou Tibor Hric. Ale úvodní drama tím nekončilo. Vyvrcholilo sérií samostatných nájezdů, která vlčí smečce vůbec nesedla.



KDO DÁ, TEN VYHRAJE

V utkání měli Vlci častěji kotouč pod kontrolou, v koncovce se ale nedokázali prosadit. Šance si dokázali z rychlých kontrů vypracovat i hosté, brankáře domácích Jelínka však také překonat nedokázali. A to platilo až do třetí třetiny.

V ní se už přítomným divákům vybavovalo v mysli pravidlo z klukovských plácků: „Kdo dá góla ,vyhrál … „ . Štěstí se přiklonilo k domácím a Brokeš po závaru před brankou hostí poslal Vlky do vedení. Jenže klukovské pravidlo tentokrát neplatilo. Po chybě a nedůrazu v obraně umožnili Vlci hostům vyrovnat čtyři a půl minuty před koncem. Šťastným střelcem byl Malik. Zápas tak dospěl do prodloužení. V něm měli blíže k vítězné brance domácí hráči, když dělovku Pavlů zastavila horní tyčka branky hostí.

HRIC ZAÚTOČIL PODRUHÉ

A když hosté nevyužili ani výhodu přesilové hry, byl na ukazateli skóre nerozhodný stav i po prodloužení. Zápas tedy rozhodovaly samostatné nájezdy. Začínali je hosté. Dvořák střílel přesně k tyči a hosté vedli. Domácí Hric volil také střelu, jenže po ní pouze zvonila branková konstrukce.To hostující Malik v druhém nájezdu trefil přesně mezi Jelínkovy betony a Paka měla dvoubrankový náskok. Snížit jej mohl Kapička, gólmana si vytáhl z branky ale dostal se hodně z úhlu a kotouč skončil v boční síti.

BOD JE DOBRÝ, ALE MÁLO

To už bylo pro domácí hodně vážné. A bylo ještě hůř. Foerster proměnil forhendový blafák. Domácí Folda musel, pokus o kličku mu ale překazil gólman hostí, když mu vypíchl hokejkou kotouč. A bylo rozhodnuto. Vítězství z hokejové bitvy si odvezli hosté z Nové Paky. Vlci se tak musí spokojit pouze s bodem.



HC Jablonec – BK Nová Paka 2 : 3 po samostatných nájezdech (1 : 1, 0 : 0, 1 : 1, 0 : 0)

Branky a nahrávky: 3. Hric (Folda), 50. Brokeš (Plíhal, Pavlů) – 1. Malík (Hnik, Komarov), 56. Málek (Dvořák, Suvorov), rozh. náj. Dvořák

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Král) – Tržický, Abraham, Mrkvička (C), Pavlů (A), Had, Pilek – Homolka (A), Hric, Kačírek, Jakubec, Brokeš, Folda, Plíhal, Kapička. Bouřil. Trenér: Plíhal

BK Nová Paka: Vacek (Malyšev) – Hroudný, Leder, Šípek, Serov, Filip, Komarov, Suvorov – J. Dvořák, Krsek, Kerekanič, Malík (C), Nezbeda (A), Paršakov, Klíma, Netušil, Hnik (A), Foerster. Trenér: Fedulov.

Rozhodčí: Valda – Gabriel, Zmeškal