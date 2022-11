Utkání začali aktivněji domácí hokejisté, byli častěji na kotouči a v páté minutě šli do vedení. Ránu Fialy od modré brankář Vlků Horák vyrazil a nekrytý Kropáček pohodlně dorážel do odkryté branky. Střela mu sice moc nesedla, kotouč ale v brance skončil. Domácí vedení uklidnilo, častěji se usazovali před Horákovou brankou.

Vlci ale statečně bojovali. Po několika šancích pak ve 13. minutě přidali Letci druhou branku. Opět se jednalo o dorážku, když kotouč poslal do sítě Hozák. Poté se do šancí dostali i Vlci, do té největší Patrik Maďar, který ujel po křídle a jeho rána nadělala domácímu brankáři hodně starostí. Nicméně skóre se neměnilo a za vedení Letců 2 : 0 se šlo do kabin po první třetině.

Druhá část hry začala opět aktivitou Letců a ta byla odměněna po necelých čtyřech minutách. Únik Kastnera ještě dokázal Horák vyrazit, dojíždějící Řepík již mířil do sítě. Letci i nadále tlačili, Vlci bojovali a opírali se o Horáka v brance. Odměna za bojovnost hostí přišla v podobě snížení na 3 : 1 ve třicáté minutě. V přesilové hře překonal domácího gólmana Brázdila Foerster ranou z mezikruží k tyči. Naděje Vlků ale vzaly rychle za své. Po necelých dvou minutách přišlo vyloučení na straně hostí a domácí ho bleskově využili, když střílel Hozák.

A bylo ještě hůř. Neutekla ani minuta a Chalupa zvyšoval na rozdíl čtyř branek. Téměř hned po vhazování zaútočil jablonecký Foerster, jeho střelu gólman neudržel a Maďar snížil. Brankovou „čtyřminutovku“ pak uzavřel domácí Lytvynov a zvýšil na 6 : 2. To byl také výsledek, který svítil na ukazateli po dvou třetinách.

Že ještě není s brankami konec potvrdili domácí po čtyřech minutách poslední části. Po kombinaci celého útoku stál na konci akce Kasner a překonal hostujícího brankáře Horáka. Hra se pak přelévala ze strany na stranu, domácí trochu zvolnili a ke slovu se dostali i Vlci. Po vhazování v útočném pásmu se dostal ke kotouči Špaček a snížil. Na odpověď se ale nečekalo dlouho, po minutě a půl, v čase 50:03 zvyšoval Kropáček na 8 : 3.

Domácí jasně potvrzovali roli favorita. Snížit mohl hostující Kapička, z úniku ale domácího brankáře nepřekonal. V poklidu dohrávající Letci přidali ještě v 57. minutě Turkem devátou branku a výsledkem 9 : 3 pak zápas skončil. Vlci si tak vezou z Letňan slušný „nářez“. Soutěž ale ještě zdaleka nekončí a šancí na zisk bodů bude dost.

Trenér Vlků Jan Šuráň: "Další těžký soupeř za sebou. My jsme do zápasu nevstoupili tak, jak bychom si představovali. Do obrany nám zase hořelo. A já jsem už druhý zápas za sebou nespokojený s prvními dvěma formacemi. Na nich by to mělo stát. Soupeř nás přehrál ve všem. Byl to těžký soupeř, ale my jsme nehráli dobře. Teď nás čeká Písek, který je dvě pozice před námi. Čeká nás těžké a důležité utkání a potřebujeme ho zvládnout a získat body. Zase se nám nepříjemně blíží konec tabulky a tam už se nechceme dostat."

HC Letci Letňany : HC Vlci Jablonec 9 : 3 (2 : 0, 4 : 2, 3 : 1)

Branky a nahrávky: 5. Kropáček (Fiala), 13. Hozák (Kastner, Kolařík), 24. Řepík (Kastner, Hozák), 32. Hozák (Kellerstein, Arnošt), 32. Chalupa (Hrala, Kropáček), 34. Lytvynov (Kellerstein, Wojnar), 44. Kastner (Čížek, Hozák), 51. Kropáček (Wojnar, Havelka), 57. Turek (Havelka, Kropáček) – 30. Foerster (Jursa, Dušek), 33. Maďar (Foerster, Kačírek), 49. Špaček (Dušek

HC Letci Letňany: Brázdil (Zeithaml) – Lytvynov, Čížek, Chalupa, Havelka, Kolařík, Kynčl – Fiala, Vacín, Kastner, Pejchal, Řepík, Kropáček, Arnošt, Wojnar, Labuzík, Kellerstein, Hrala, Hozák (C), Turek.

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Horák (Jelínek) – Abraham, Bitman, Pavlů, Hollert, Had, Koutecký – Brokeš, Plíhal (C), Maďar, Špaček, Foerster, Jursa, Kapička, Kačírek, Rybnikár, Bouřil.

Rozhodčí: Šperl – Smetková, Žíde