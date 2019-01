Jablonecko – S vysokou výhrou odjížděli jablonečtí Vlci ze zápasu II. hokejové ligy v Kolíně.

Ilustrační foto hokej | Foto: Archiv Deník

Kolín – Vlci Jablonec 0:5

„Výborně fungoval útok, který dal pět gólů, stejně tak obrana s nulou a výborný výkon podal i gólman, za což jsem moc rád. Takže výsledek ten nejlepší, jaký existuje,“ shrnul dojmy z vítězného utkání trenér Petr Vyskočil. O výhře hostů rozhodla už první třetina, ve které Jablonečtí byli efektivní, vedli o tři góly a odehráli ji výborně. „Měli jsme v ní ještě další šance, které jsme mohli proměnit. Ta druhá už byla trochu rozkouskovaná. V poslední jsme hráli několikrát v oslabení, ale zvládli jsme to bez gólů. Zkusili jsme si teda všechno,“ komentoval průběh kouč Vlků.

Tým Kolína se v tabulce nachází těsně pod Vlky, kteří tentokrát hráli o šest bodů. Doma s Kolínem prohráli, takže měli Jablonečtí domácím co vracet. Trenér kritizoval jen zbytečný počet oslabení, do kterých se jeho mužstvo dostalo s tím, že se dá každý zápas dohrát, co se disciplíny týká, určitě lépe.

NEMAJÍ STEJNÝ METR

„Z hlediska disciplíny na tom musíme ještě zapracovat, abychom neměli zbytečně tolik vyloučených. Je to ale těžké, každý rozhodčí má jiný metr. Někdy mi připadá, že fauly písknou, kdy chtějí. A hráč nemůže vědět, kdy ho zrovna pískne a kdy ne. Zbytečné jsou určitě útočné fauly, podrážení, hákování. Důležitá je proto práce holí. Ale na tom se dá pracovat,“ uvedl Petr Vyskočil k duelu se soupeřem, s nímž by se Vlci měli prát o čelo tabulky.

Připomenul, že svoji úroveň teď tým má, ale nechce to zakřiknout. Formu mají Vlci v současné době ideální. V mužstvu už našli své místo i nováčci, kteří v nové sezóně mužstvo posílili. „První útok tvoří služebně starší hráči Bříška, Tondr, Plíhal, střed je pak Mulač, Brokeš a Maďar, třetí útok je složený z mladých hráčů. Teď to máme optimálně sestavené. Už jsme několik zápasů po sobě vyhráli, nechci zatím do sestavy moc zasahovat,“ zdůraznil trenér. Kvalita na lavičce je taky výborná a trenér má kam sáhnout, jmenoval třeba Davida Homolku.

Ve středu 14. listopadu Vlci zajíždějí na led dalšího těžkého soupeře, Nymburka. A zase budou bojovat o šest bodů. „Máme to ve svých rukách,“ připomenul kouč.

Třetiny : 0:3, 0:1, 0:1. Branky a nahrávky: 5. Frk (Havelka), 9. Bříška (Tondr, Abraham), 12. Mulač (Brokeš), 30. Bříška (Mulač, Maďar), 43. Plíhal (Pilař) .

Sestava Vlků : Jelínek (Hrstka) – Melovič, Mrkvička, Pilař, Abraham ,Pavlů, Čechura, , Havelka – Plíhal, Bříška ,Tondr – Mulač, , Brokeš Maďar -, Frk, Homolka, Babec -Nezbeda. Diváci: 698.