V sobotu 4.12. začínají tuto sérii utkáním 21. kola proti Letcům z Letňan. A ti předvedli v minulém kole proti Bílině pěkný tanec, když ji nadělili šestnáct branek. Hned v pondělí 6.12. pak od 18 hodin v dohrávce 18. kola přivítají Rodos Dvůr Králové . Žádný dlouhý odpočinek nepřijde ani po tomto utkání. Ve středu 8. 12. je na řadě další utkání, předehrávka 26. kola proti Děčínu s začátkem také v 18 hodin. Zápas měli jablonečtí hokejisté hrát mezi vánočními svátky. A perný týden pak zakončí v sobotu 11. 12., kdy na jablonecký led dorazí celek Bíliny. Opravdu hodně náročný týden, navíc když hráči mají každý své běžné pracovní povinnosti v zaměstnání a mnozí také v rodině.Tým pod vedením hrajícího trenéra Tomáše Plíhala určitě šňůru duelů zvládne.

A o to lépe, když i fanoušci vydrží takový nabitý program a na každé utkání jich dorazí co nejvíce. Po výhře v Hronově, odkud si Vlci přivezli další dva důležité body, potřebuje trenér, aby se snížila marodka, která mužstvo v Hronově doprovázela. A aby se do čtyřlístku utkání zapojili už zdraví hráči, připravení týmu pomoct. Vlkům se za týden nabízí vysoký bodový zisk. „Fanoušci, přijďte fandit!“, vzkazuje vlčí smečka.