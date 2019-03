Vedoucí jabloneckých Vlků Kosef Březina hodnotil zápas takto: „O osudu zápasu rozhodla první třetina, ve které jsme se poměrně rychle dostali do vedení, jenže to hráče jakoby ukolébalo a důrazný a houževnatý soupeř toho dokonale využil. Most šel do dvoubrankového náskoku, důrazně bránil a jeho protiútoky nám dělali starosti. I když jsme se v dalších dvou třetinách hodně snažili, na zvrat to nestačilo. Ale budeme bojovat dál a o osudu série se teprve bude rozhodovat.“

HC Vlci Jablonec – Mostečtí lvi 3:4

Třetiny: 1:3,1:1,1:0

Branky a nahrávky: 4. Mulač (Mrkvička, Bříška), 21. Mulač (Bříška, L.Tondr), 59. L.Tondr (Bříška, Mrkvička) – 11. Nedrda (Přeučil, Urbánek), 15. Kýhos (Smolka), 19. Mála (Bakrlík), 39. Böhm (Nedrda, Hrdlička)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Hosnedl (Jelínek) – Melovič, Mrkvička, Pavlů (A), Čechura, Abraham, Šuráň, Havelka – Švík, Nezbeda, Frk, Homolka, Babec, Tondr Lukáš (C), Gecko, Brokeš, Mulač, Maďar, Bříška (A).

Mostečtí lvi: Štěpánek (Chabr) – Polák, Urbánek, Žítek, Kunrt, Havlůj (A), Kuncl, Fučík – Přeučil (A), Hrdlička, Vašíček, Böhm, Kýhos, Nedrda (A), Mical, Bakrlík, Mála, Smolka.