HC Gepardi - HC Česká Lípa | Video: Josef Březina

V domácím utkání se jablonečtí Gepardi utkali s celkem České Lípy. Od počátku se na ledě odvíjel vyrovnaný souboj, v jehož úvodu měli mírnou převahu a několik šancí domácí. Jablonec se dostal do veden střelou Bitmana, který nepříliš tvrdou ranou - „padáčkem„ překvapil gólmana hostí. Lípa se ale nesložila, spíše naopak a do konce první části srovnala skóre.

Do druhé třetiny vykročili lépe hosté a ve 27. minutě se ujali vedení, když domácího gólmana překonal Vondra. Gepardi rychle odpověděli ranou Šorejse a o chvíli později šli do vedení – od modré pálil Pavlů. Česká Lípa ještě dokázala vyrovnat, když kotouč do branky dotlačil Vomáčka. Skóre druhé třetiny pak uzavřel po samostatném úniku Špaček.

Do posledního dějství se tak šlo za těsného vedení domácích. A na ledě se bojovalo o každý kotouč. Zdálo se, že vyrovnávací branka visí ve vzduchu. Jenže hosté své možnosti nedokázali přetavit v kýženou vyrovnávací branku a naopak pět minut před koncem zvýšil opět Špaček vedení domácího celku. Hosté pak tři minuty před závěrem při přesilové hře odvolali brankáře a ve hře šest proti čtyřem se pokusili o zvrat. Jenže udělali chybu v rozehrávce a Tomíček do prázdné branky pečetil skóre.

Gepardi tak slavili vítězství, které je posouvá na páté místo v tabulce. Zápas ale rozhodně nebyl tak jednoznačný, jak by napovídalo skóre.

"Zatím pokračujeme v dobrých výsledcích. Výhra nás těší, ale chvílemi se mi hra nelíbila. Zase nás podržel gólman. Příští víkend jedeme do Frýdlantu," řekl k zápasu trenér Gepardů David Svoboda.

HC Gepardi Jablonec : HC Česká Lípa 6 : 3 (1 : 1, 3 : 2, 2 : 0)

Branky : 5. Bitman, 28. Šorejs (Maďar, Kapička), 30. Pavlů (Starý, Šesták), 38. Špaček (Kapička), 55. Špaček (Pavlů, Pabiška), 58. Tomíček (Bitman) – 15. Šlechta (Grešl), 27. Vondra, 37. Vomáčka (Zet)