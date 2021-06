Hokejisté si příliš volna před letní přípravou neužijí. A to jak mládež, tak dospělí. Ale to jim po nechtěné coronavirové pauze vůbec nevadí. Naopak. Uvítali informaci náměstka Magistrátu Města Jablonec pro oblast humanitní Davida Mánka, že ledová plocha bude připravená už od 25. července. Ten také připomenul, že město zvažuje kompletní rekonstrukci zimního stadionu, ale ta přijde na řadu až v dalších letech.

Jednat se bude o rekonstrukci, která si vyžádá velkou investici a nebude řešit jen havarijní stavy,ale celý stadion kompletně a komplexně. Nejprve přijde na řadu projektová příprava a po ní, cca rok a půl, samotná realizace,“ seznámil s plány náměstek Mánek. Teď se ovšem Vlci radují, že budou za pár týdnů na ledě.

Aktuálně město na stadionu řeší havarijní stavy, prasklou vodu, opravu topení, nátěr střešní konstrukce proti plísni a možnosti úpravy podkladu ledové plochy.

Teď je pro Vlky velmi důležité, aby vyjeli na led co nejdříve a dohnali tak pauzu, kterou museli absolvovat. A to se nejedná pouze o tým mužů, který se bude opět připravovat na soutěž II. ligy, ale také všech mládežníků. Těch je na tři sta, mají zaplacené příspěvky a chtějí trénvat a hrát. I když jim trenéři připravovali kvalitní on line tréninky po celou dobu pandemie, atmosféru na ledě to nenahradí.

„V současné době se už na zimním stadionu pracuje. A práce by měly být dokončené tak, aby 25. července bylo zaledováno. Věřím, že mi tento týden vedoucí technického odboru Pavel Kozák uvedený termín zaledování potvrdí. Jednat o tom bude také rada města,“ informoval náměstek Mánek. Potvrdil, že informaci má dostat v pondělí v pondělí 7. června.

Generální manažer HC Vlci Jablonec David Bartel ale v klidu není. Aktuální pohled na ledovou plochu a minimální pracovní ruch v útrobách zimního stadionu mu příliš optimismu nenabízejí. „Za Petra Cinibulka býval v této době už stadion připravený k provozu, uklizený, opraveno bylo v rámci možností, jak to šlo, byly natřené nové čáry na ledové ploše, prostě bylo vše připravené na mražení. Je začátek června, sezóna nebyla skoro žádná a nedělá se nic, opravil se pouze havarijní stav prasklé vody. Na ledové ploše jsou díry do betonu a odkryté hadice. Rolby jsou úplně rozebrané. Tento stav mi nahání hrůzu a doufám, že to nebude důvod k tomu, aby stadion nebyl připravený zahájit sezónu tak, jak nám bylo přislíbené,“ popsal stav hrací plochy představitel klubu. Chce ale věřit, že vedení města slovo dodrží a umožní naskočit na led nejen druholigovým hráčům, ale hlavně mládeži.

Náměstek Mánek uvedl, že aktuálně má informaci, že by se měly všechny úpravy a opravy stihnout. „Do termínu 25. července by město, resp. Sport s.r.o. mělo být schopné plochu zaledovat. Jediné, co nám v tom brání je to, že by opravy hotové nebyly. Ale to by pak nemělo logiku, jelikož by byl ohrožený následný provoz.“

Provoz stadionu jako takový je podmíněný i personálním zabezpečení. Už v předchozí odehrané sezóně se řešila otázka ledařů. Tato profese vyžaduje člověka, který rozumí ledu a celkové technologii kolem přípravy ledu. A takových je jako šafránu. Na webu Sport s.r.o. je stále nabídka pracovního místa zveřejněná.

„Tuto otázku neřeší město, ale jednatel Sportu s.r.o. (Jan Ulmann). Mám informaci, že k dispozici jsou dva lidé. Jediný problém, který by mohl nastat je to, že se to tito ledáci stále teprve učí. Když se, kvůli covidu nehrálo, neměli tolik příležitostí, kolik by potřebovali. Ale podle jednatele by personální obsazení mělo být také už zajištěné. V tuto chvíli kvalitní lidi na to sehnané má,“ dodal náměstek David Mánek.

Když už budou k dispozici kvalitní ledaři, budou potřebovat kvalitní rolby. I s tím se v minulých letech klub už potýkal. „Jednatel Sportu s.r.o. vyřešil v minulosti vždy situaci tak, aby byla alespoň jedna rolba plně funkční. S tím problém nebyl. Je ale potřeba vzít v úvahu, že rolby už jsou staré a je problém sehnat náhradní díly. Ale tím, že jsou to stejné typy, dá se i toto vyřešit a zajistit opravu včas, jak mě informoval jednatel Jan Ulmann. I když jsou to už letité rolby, měly by být na sezónu funkční,“ ubezpečil náměstek. Dobře ví, že koupit nové by bylo určitě nejlepším řešením. Ale s několikamilionovou investicí na rolby aktuálně město nepočítá.

Náměstek Mánek je přesvědčený, že se povede zaledovat k datu, který hokejisté požadovali, 25. července.

„Doufám jen, že to bude platit. Máme už nasmlouvané hráče do II. ligy. A mládež potřebuje začít s plnohodnotnými tréninky na ledě. Doufejme, že město slovo dodrží. A znovu požádáme radu města o to, co už jsme nabízeli, že si chceme vzít halu do plnohodnotného nájmu s podporou města. Ale ne za korunu a starejte se, že nám město pomůže, ale starat se o halu a její chod budeme my. Věřím, že budeme schopní to dělat dobře. Je lepší, když se o provoz starají lidé, kteří se kolem hokeje a bruslení pohybují a vědí, co a jak je potřeba. A to i taková maličkost, jako je rezervace termínů. Zelenou mají dostat místní. “ dodal David Bartel.