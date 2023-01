Ve stejném duchu zápas pokračoval i ve druhé části. A hosté přidali další branky a vedli již 3 : 0. Vlci zaostávali v bruslení, důrazu, po ztrátě kotouče nebyli důrazní v napadání a málo se tlačili do střelby. V poslední minutě druhé třetiny se Vlkům přece jen podařilo snížit, když Švík tečoval střelu Pavlů.

Ve třetí třetině, v jejím úvodu, nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo přijít drama. A přišlo. V 53. minutě hráli Vlci v oslabení. Soupeř ztratil kotouč v útočném pásmu, domácí vyrazili do rychlého kontru a Abraham snížil na 2 : 3. A od té chvíle byli na ledě úplně jiní Vlci.

Byli důrazní, rychlí, střílející z každé pozice. Písek nevěděl, kam dřív skočit. Vyrovnávací branka byla ve vzduchu. Dvě minuty před koncem druhé části šli Vlci do hry bez brankáře a přítomní fandové věřili ve vyrovnání. To ale nepřišlo. Naopak, soupeř střílel do prázdné branky. Drama ale nekončilo. Domácí dokázali hosty zatlačit a Špaček snížil na rozdíl jedné branky! Vlci opět odvolali gólmana, situace se ale opakovala. Hosté, kteří se báli o výsledek, dokázali opět dát gól do prázdné a pojistil si tak vítězství. Vlci si ovšem hrou v poslední desetiminutovce dokázali, že na to majíen. Jen kdyby tak dokázali hrát celý zápas.

Trenér Vlků Jan Šurán: "Do utkání jsme nevstoupili šťastně. Bohužel se soupeři podařilo dát šťastné tři branky. Pak jsme ukázali velkou sílu, snažili jsme se na Písek dotáhnout. Výkon byl dnes lepší, ale Nevyšlo to. Utkání v závěrečných minutách, kde nám k vítězství chyběl opravdu jen chloupek, jsme neuhráli a body nemáme. Ve středu hrajeme b Benátkách proti domácím a v sobotu máme doma Řisuty."

HC Vlci Jablonec : HC Králové Písek 3 : 5 (0 : 1, 1 : 2 , 2 : 2)

Branky a nahrávky: 40. Švík (Pavlů), 53. Abraham (Kačírek, Dospěl), 60. Špaček (Pavlů, Kačírek) – 3. Radoš (Volf, Hanus), 26. Volf (Matiášek, Březina), 31. Koupal (Novák, Chocholoušek), 59. Matiášek (Hanus, Březina), 60. Březina (Matiášek, Volf)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Horák (Leško) – Pilek, Pavlů, Koutecký, Abraham, Starý, Had – Foerster, Švík, Brokeš, Špaček, Dospěl, Jursa, Kačírek, Folda, Maďar, Bouřil.

IHC Králové Písek: Novák (Kříž) – Turek, Novák, Pavlát, Cícha, Radoš, Brož, Hanus – Matiášek, Novotný, Chocholoušek, Macháček, Březina, Koupal, Volf, Cháb, Hollar, Hrakholski.

Rozhodčí: Battěk – Kettner, Brož